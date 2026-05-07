Burkina Faso: Participation à la SNC 2026 - La délégation des Tannounyan dresse un bilan satisfaisant

Au soir de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), la délégation de la région des Tannounyan dresse un bilan positif de sa participation. Selon le directeur régional de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Yacouba Goro, avec qui nous nous sommes entretenus, il y a motif de satisfaction, avec des prix glanés dans le palmarès officiel tout comme en prix spéciaux.

Les lampions se sont éteints sur la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) dans l'après-midi, du samedi 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso. A l'heure du bilan, la région des Tannounyan se félicite de sa participation et des résultats engrangés par ses ambassadeurs à la biennale culturelle. C'est du moins l'avis du Directeur régional de la communication, de la culture, des arts et du tourisme (DRCAT) des Tannounyan, Yacouba Goro, que nous avons interrogé au retour de la SNC. Cette édition, a-t-il fait remarquer d'entrée, a connu une forte mobilisation de la région et également des résultats prometteurs en matière de cohésion sociale et de talents artistiques. « Nous avons engrangé près d'une dizaine de prix en arts du spectacle et en sports traditionnels », a confié Yacouba Goro.

Au-delà des prix, ce qui est à retenir comme points essentiels à travers la participation de la région, aux yeux de M. Goro, c'est la manifestation de la vitalité culturelle de la région, avec 104 participants à ces phases finales. « Les artistes et troupes sélectionnés lors des semaines régionales de la culture ont confirmé la vitalité du patrimoine culturel de la région », a-t-il indiqué. Aussi, a poursuivi le DRCAT, la participation de certaines zones de la région aux compétitions est la preuve, si besoin en était, de la résilience et de la cohésion sociale. « La participation des troupes de Ouangolodougou illustre la résilience culturelle et le rôle de la culture comme ciment social », a témoigné Yacouba Goro.

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Le directeur régional pense déjà à de futures échéances plus réussies, mais pour ce faire, un travail devrait être fait, à l'en croire. Il a laissé entendre qu'il faut, entre autres, procéder au renforcement de la détection précoce des talents, arriver à reconstituer, former et structurer des associations culturelles et les encourager à plus de professionnalisme. Un point également non négligeable, aux dires de M. Goro, c'est la mobilisation des ressources locales. « Il faut que les acteurs au niveau local acceptent d'investir davantage dans la culture pour plus de vitalité », a-t-il lancé.

A l'endroit des ambassadeurs de la région à cette SNC, tout en les encourageant pour leur engagement, Yacouba Goro a dit être fier d'eux. « J'ai une fierté pour les lauréats et les participants. Leur présence a contribué au succès de cette fête et ils sont tous des vainqueurs pour moi », a-t-il reconnu. La deuxième place en musique traditionnelle instrumentale, pool jeune, la 3e place en ballet pool jeune, la première place en théâtre, et la première et la troisième place en lutte traditionnelle pool adulte dames, deuxième catégorie, sont, entre autres, les prix remportés par les artistes et sportifs des Tannounyan à la biennale.