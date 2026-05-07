Burkina Faso: Province de la Tapoa - Diapaga ravitaillée en vivres et non-vivres

Un important convoi de près de trois cents camions contenant des vivres et des non vivres a été escorté par les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dans la nuit, du 4 au 5 mai 2026, jusqu'à Diapaga, dans la province de la Tapoa, a constaté l'AIB.

C'est aux environs de 19 heures que ces camions, chargés de riz, de mil, de maïs, de médicaments et d'autres produits de première nécessité, ont fait leur entrée dans la ville. Parti de Fada N'Gourma le 12 avril 2026, le convoi a mis 22 jours pour rallier Diapaga, défiant l'insécurité afin de ravitailler cette partie du Burkina Faso. Dès 16 heures, ce 4 mai, une marée humaine, massée le long de la route nationale n°19, axe reliant Kantchari à Diapaga, est sortie pour rendre un hommage aux FDS et aux VDP, saluant leur courage, leur détermination, leur engagement et leur professionnalisme, qui ont permis de déjouer les embuscades, les Engins explosifs improvisés (EEI) et autres menaces.

Malgré les risques, les forces engagées ont assuré l'acheminement du convoi, faisant du ravitaillement de Diapaga une priorité nationale. A travers des slogans favorables au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à son gouvernement, à la Confédération des États du Sahel (AES), ainsi qu'aux FDS et aux VDP, chaque camion entrant dans la ville a été accueilli comme une victoire.

Ce mardi 5 mai 2026, l'ambiance se poursuit dans les artères de Diapaga, pendant que les camions procèdent au déchargement des marchandises dans les boutiques. Les populations espèrent que les commerçants éviteront toute spéculation ou hausse abusive des prix, au regard des efforts consentis pour assurer ce ravitaillement. Avant Diapaga, des localités telles que Namoungou, Tanwalbougou et Matiacoali dans la province du Gourma, ainsi que Kantchari dans la Tapoa, ont également été approvisionnées.

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