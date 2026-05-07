Burkina Faso: Vol inaugural du Hadj 2026 - 342 pèlerins s'envolent pour la Terre sainte

Les premiers pèlerins burkinabè ont décollé de l'aéroport international de Ouagadougou pour l'Arabie saoudite au petit matin du mercredi 6 mai 2026. Au nombre de 342, ils accompliront le 5e pilier de l'Islam en Terre sainte.

Plus de 9500 Burkinabè doivent se rendre en Arabie saoudite pour le hadj de cette année. 23 vols sont prévus à cet effet. Le premier contingent de Ouagadougou a décollé, ce mercredi 6 mai 2026, de l'aéroport international de Ouagadougou autour de 3H. A bord, on dénombrait 342 pèlerins. Le vol inaugural de Bobo Dioulasso interviendra plus tard le 7 mai 2026. Awa Sawadogo est à son premier voyage vers l'Arabie saoudite où elle accomplira un des piliers de l'Islam. « C'est une joie immense parce que je ne le croyais pas. Ce n'est pas parce que j'ai plus de foi que les autres, c'est un appel de Dieu. C'est une grâce », a-t-elle dit tout en souhaitant que chaque Burkinabè ait les moyens pour aller visiter cette Terre sainte.

Abdourahmane Maïga, après une tentative vaine en 2025, s'apprête à embarquer cette fois-ci. Une fois là-bas, a-t-il promis, il priera pour que la paix revienne au Burkina Faso.

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Avant leur décollage, les pèlerins ont reçu les félicitations du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo. Il était accompagné du président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El hadj Moussa Kouanda et de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Burkina, Saad Misfer Ahmed Almimoni. Le diplomate saoudien a dit la fierté de son pays de recevoir ces pèlerins burkinabè et a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour la réussite du hadj.

Quant au ministre d'Etat, Emile Zerbo, il a rappelé que le hadj, 5e pilier de l'Islam est très important pour tout musulman. « Il est donc important de marquer notre présence auprès de nos frères qui partent à l'étranger et leur prodiguer des conseils. Au nom des plus hautes autorités du pays et au nom du chef de l'Etat, nous leur souhaitons un bon hadj », a-t-il laissé entendre. Il a invité les pèlerins, à suivre les consignes qui leur seront données par les responsables.

« Nous sommes des Burkinabè, nous allons pour prier. Pour ce faire nous devons éviter les comportements qui vont entacher l'image de notre pays », a-t-il souligné. M Zerbo a également appelé les Burkinabè à cultiver la solidarité entre eux. « Vous êtes tous des Burkinabè. Quand quelqu'un est en difficulté, il faut l'aider et le soutenir », les a-t-il exhortés. Il a souhaité enfin que chaque pèlerin prenne des précautions pour sa santé. « Vous partez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Dès que vous avez des difficultés de santé, il faut vite vous approcher de l'équipe médicale qui sera sur place avec vous. Depuis un certain nombre d'années, nous perdons des pèlerins pendant le hadj. Nous ne souhaitons pas que cela se reproduise cette année », a-t-il conclu.