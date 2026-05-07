L'Afrique devrait connaître l'une des croissances les plus fortes au monde en 2026, même si la guerre au Moyen-Orient, la volatilité du pétrole et la diminution de l'appétit pour le risque pèsent sur les marchés mondiaux. Selon les projections du FMI, cinq économies africaines devraient connaître une croissance de 7 % ou plus cette année, au premier rang desquelles l'Éthiopie, la Guinée, l'Ouganda, le Rwanda et le Bénin.

L'Éthiopie est en tête de liste avec une croissance prévue de 9,2 %. Cette expansion est liée aux investissements publics, aux services, aux parcs industriels et à un vaste marché intérieur. Le pays est toujours confronté à l'inflation, à la pression de la dette et à des pénuries de devises étrangères, mais sa taille lui permet de rester proche du sommet du tableau de croissance de l'Afrique.

La Guinée suit avec 8,7 %, grâce à l'exploitation minière. Le pays détient d'importantes réserves de bauxite, un intrant clé pour l'aluminium, et la demande en matière d'énergie, d'infrastructures et de véhicules électriques soutient l'investissement. La principale question est de savoir si les recettes minières peuvent financer les routes, l'électricité, l'éducation et les emplois au-delà du secteur extractif.

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L'Ouganda devrait connaître une croissance de 7,5 %, grâce aux infrastructures, à l'agriculture, aux services et à l'augmentation attendue de l'activité pétrolière. Le Rwanda devrait connaître une croissance de 7,2 %, soutenue par les services, la finance, le tourisme, la technologie et la stabilité politique. Contrairement à la Guinée et à l'Ouganda, l'histoire du Rwanda ne repose pas sur les matières premières, mais sur son rôle de centre d'affaires régional.

Le Bénin complète le top 5 avec 7 %, soutenu par les infrastructures, l'activité portuaire, le commerce et les réformes. Le signal général est qu'il est de plus en plus difficile d'ignorer la croissance de l'Afrique. Les Nations unies prévoient que le continent connaîtra une croissance de 4 % en 2026, supérieure à la croissance mondiale de 2,7 %. Des risques subsistent, notamment en ce qui concerne la dette, les chocs climatiques et la pression fiscale, mais la direction à suivre est claire : les investisseurs à la recherche de croissance devront accorder plus d'attention à l'Afrique.

Points clés à retenir

Les perspectives de croissance de l'Afrique en 2026 ne sont pas univoques. Il s'agit d'un mélange de croissance démographique, de demande de produits de base, de dépenses d'infrastructure, de réformes politiques et de commerce régional. L'Éthiopie montre le pouvoir de l'échelle. La Guinée montre la valeur des minéraux. L'Ouganda montre comment le pétrole peut remodeler une économie. Le Rwanda montre comment les services et la gouvernance peuvent attirer les capitaux. Le Bénin montre comment des économies plus petites peuvent se développer grâce au commerce et aux réformes. Pour les investisseurs, il ne s'agit pas de dire que tous les marchés à croissance rapide sont peu risqués. Nombre d'entre eux sont encore confrontés à la pression monétaire, aux limites de la dette, au risque politique et à la faiblesse des infrastructures. Ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance de l'Afrique est de plus en plus diversifiée. Certaines économies sont liées aux matières premières. D'autres misent sur la finance, la logistique, l'industrie manufacturière, le tourisme et la technologie. Cela crée un ensemble d'opportunités plus large que l'ancienne vision de l'Afrique, fondée sur le pétrole et les minéraux. La prochaine phase dépendra de la capacité des gouvernements à transformer la croissance en emplois, en exportations, en recettes fiscales et en marchés de capitaux locaux plus solides.