Afrique: Commerce de détail - La Côte d'Ivoire à l'honneur du grand forum à Paris

La Côte d'Ivoire sera le pays à l'honneur de la troisième édition du forum du retail (commerce de détail) et de la franchise dédiée à l'Afrique (Afretail), prévue le 30 juin 2026 à Paris. Pour cette édition, le rendez-vous réunira des enseignes internationales, des distributeurs locaux, des investisseurs, des experts et des prestataires autour d'un objectif commun : accélérer le développement du retail et de la franchise sur le continent africain et favoriser les opportunités d'affaires entre acteurs internationaux et opérateurs africains.

Le choix de la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur traduit l'intérêt croissant des investisseurs et des grandes enseignes pour l'économie ivoirienne, considérée aujourd'hui comme l'un des principaux moteurs de croissance en Afrique francophone. Avec une croissance soutenue, un environnement des affaires en amélioration continue et d'importants investissements dans les infrastructures, la Côte d'Ivoire confirme son statut de hub économique régional.

L'urbanisation rapide du pays et l'émergence d'une classe moyenne en pleine expansion renforcent également son attractivité pour le développement du commerce moderne et des franchises. Dans un contexte où l'Afrique apparaît comme un marché stratégique à fort potentiel, Afretail entend jouer un rôle de catalyseur en accompagnant la structuration et la formalisation du commerce de détail sur le continent.

Le forum s'adresse notamment aux enseignes internationales ou régionales souhaitant se développer en Afrique, aux distributeurs locaux, aux acteurs de l'immobilier commercial, ainsi qu'aux experts du secteur et aux prestataires spécialisés. La journée sera marquée par des conférences, des tables rondes, des rencontres BtoB, des sessions de networking et des présentations d'opportunités de marché.

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Afretail 2026 réunira plusieurs intervenants de haut niveau issus du retail, de la distribution, de l'industrie et des institutions publiques africaines et internationales. Parmi les premiers intervenants annoncés figurent Matié Koné, directeur marketing de L'Oréal ; Ronan Le Mestre, directeur retail des boulangeries PAUL ; Rosemary Meziem-Okoye, du Latc Group Nigeria, ainsi que Stanislas Zézé, qui interviendra sur les enjeux macroéconomiques du continent africain.

Depuis sa création, Afretail connaît une croissance continue. Après avoir réuni 150 participants issus de 15 pays africains en 2024, puis plus de 200 participants provenant de plus de 20 pays en 2025, le forum ambitionne de renforcer davantage sa position de plateforme de référence du retail africain. Le forum est organisé par Concretiz et la division internationale Eurelia de Procos.