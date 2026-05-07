Afrique: FITA 2026/Immobilier - Widad Daouda porte l'expertise ivoirienne à Tunis

7 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La 9ᵉ édition de la conférence internationale Fita s'est tenue les 28 et 29 avril 2026, à Tunis, réunissant Chefs d'État, investisseurs et décideurs africains. Parmi les participantes remarquées figurait Widad Daouda, directrice générale de 2A Immobilier Services, venue représenter le savoir-faire ivoirien dans le secteur immobilier.

Placée sous le thème des chaînes de valeur africaines, la rencontre a offert une vitrine stratégique que Mme Daouda a su exploiter avec succès. Le stand ivoirien qu'elle tenait a attiré diplomates, investisseurs et visiteurs intéressés par les projets immobiliers en Côte d'Ivoire.

À travers sa participation aux panels, aux réunions B2B et aux ateliers stratégiques, Widad Daouda a démontré le rôle clé de l'immobilier dans la transformation économique de l'Afrique.

Dans un salon ayant accueilli plus de 3 000 visiteurs et 100 exposants, elle s'est imposée comme une actrice majeure, offrant à la Côte d'Ivoire une visibilité renforcée.

Poursuivant cette dynamique, Widad Daouda participera prochainement à la 12e édition du Forum Afrique d'investissement et du commerce (Afic 12), prévue les 9 et 10 mai à Alger.

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