Afrique: Sommet économique - De fortes annonces d'investissement attendues à Nairobi

Le Kenya et la France co-organiseront à Nairobi les 11 et 12 mai 2026, le sommet Africa Forward, nouveau cadre de dialogue consacré au renouveau des relations entre l'Afrique et la France. À quelques jours de cette rencontre, les attentes sont déjà fortes, notamment sur le terrain économique.

Lors d'une visioconférence animée le 5 mai 2026 depuis Paris, suivie à Abidjan, à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Jérémie Robert, conseiller Afrique du Président français, a donné le ton. « Il y aura des annonces fortes en termes d'investissement économique pour les jeunes », a-t-il déclaré devant des journalistes de plusieurs pays africains.

Le sommet réunira le Président de la République française, Emmanuel Macron, ainsi qu'environ trente Chefs d'État et de gouvernement africains. Il sera l'occasion de démontrer l'engagement de la France, du Kenya et des pays africains pour accélérer les investissements croisés tout en construisant et finançant des solutions concrètes aux défis communs : renforcement des systèmes de santé, souveraineté alimentaire, compétitivité dans le domaine du numérique, accès à l'énergie et connectivité.

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Plus de 2 000 participants issus des milieux politiques, économiques et de la société civile sont également attendus dans la capitale kényane, Nairobi. Organisé pour la première fois dans un pays africain non francophone, Africa Forward marque une nouvelle étape dans les relations entre la France et le continent africain.

L'ambition affichée est de bâtir un partenariat davantage fondé sur l'innovation, l'égalité et des intérêts mutuels clairement assumés. La rencontre mettra l'accent sur plusieurs dossiers majeurs : transition énergétique, industrialisation verte, économie bleue, intelligence artificielle, technologies numériques et appui aux Petites et moyennes entreprises.

L'Union africaine, l'Union européenne, les institutions financières internationales ainsi que le groupe Agence française de développement (Afd) prendront également part aux travaux. Ce sommet s'inscrit dans la continuité du sommet sur le financement des économies africaines, du sommet pour un nouveau pacte financier mondial et du sommet Union africaine-Union européenne. Africa Forward veut surtout faire émerger des solutions concrètes.

Un forum d'affaires réunira dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises, responsables de Pme, jeunes entrepreneurs et représentants du secteur public. L'objectif de ce sommet est de favoriser les partenariats économiques, stimuler l'investissement et donner une place centrale à la jeunesse africaine.

À Nairobi, bien plus qu'un simple sommet diplomatique, c'est une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France qui pourrait se dessiner.