Mozambique: Inondations, cyclones et réduction des aides financières aggravent la malnutrition infantile

Maputo — Au-delà des violences, de l'insécurité, des agressions criminelles et de l'instabilité politique, le Mozambique est confronté à une crise nutritionnelle « d'une ampleur considérable ».

Comme le révèle une récente étude du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), on estime que cette année, environ 100 000 enfants de moins de 5 ans auront besoin de soins pour malnutrition aiguë sévère. À Cabo Delgado et dans d'autres régions, la situation est critique parmi les populations déplacées.

« Le Mozambique est confronté à une crise nutritionnelle d'une ampleur considérable, avec l'un des taux de malnutrition les plus élevés d'Afrique subsaharienne. La malnutrition aiguë reste critique, touchant 4 % des enfants, y compris les cas graves qui représentent un risque immédiat de mortalité », a déclaré l'agence des Nations Unies.

Cette situation d'urgence est encore aggravée par les coupes budgétaires dans l'aide au développement, qui ont eu un impact direct sur la capacité à fournir des compléments alimentaires, des médicaments et les moyens logistiques nécessaires à la prestation des services nutritionnels et sanitaires essentiels aux personnes les plus touchées.

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« Le Mozambique est l'un des 22 pays prioritaires pour l'obtention d'« aliments thérapeutiques prêts à l'emploi » (RUTF) et enregistre actuellement un déficit de 18 % dans les ressources financières nécessaires pour satisfaire l'ensemble de la demande prévue », peut-on lire dans le document parvenu à l'Agence Fides.

Par ailleurs, le 17 avril dernier, l'organisme des Nations Unies avait tiré la sonnette d'alarme sur les multiples difficultés rencontrées pour venir en aide à un million de victimes des inondations au Mozambique (voir Fides 21/1/2026), dont la moitié sont des enfants, qui ont un besoin urgent de services essentiels en matière d'eau, d'assainissement, de soins de santé, de nutrition, d'éducation, de protection de l'enfance et d'aide financière.