Afrique: L'Association des banques centrales africaines appelle à accélérer les efforts fournis pour l'intégration monétaire du continent

Dakar — Le président de l'Association des banques centrales africaines (ABCA) et gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui, a plaidé, jeudi, à Dakar, pour une accélération des efforts fournis par ces institutions en faveur de l'intégration monétaire du continent, dont une étape décisive sera franchie avec l'installation, d'ici à septembre prochain, de l'Institut monétaire africain (IMA).

L'installation de l'IMA sera une étape "décisive" vers la création d'une monnaie unique africaine, a-t-il dit lors d'une réunion des gouverneurs des institutions d'émission monétaire au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans la capitale sénégalaise.

Des progrès importants ont été réalisés en vue de l'intégration monétaire du continent, a reconnu le patron de la BEAC.

"Par la collaboration, la synergie et la détermination de tous, nous parviendrons à atteindre nos objectifs", a assuré Yvon Sana Bangui.

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La réunion des gouverneurs des banques centrales se tient dans un contexte international marqué par "la persistance des tensions géopolitiques, commerciales et sécuritaires", par "des vulnérabilités accrues" des économies africaines face aux chocs exogènes, a signalé M. Bangui.

Malgré cet environnement "complexe", l'ABCA doit continuer à s'affirmer comme "un cadre privilégié de dialogue, d'apprentissage et de solidarité", a-t-il dit, saluant le rôle joué par cette institution panafricaine dans le renforcement de la stabilité monétaire, la promotion de l'inclusion financière et de la digitalisation en Afrique.