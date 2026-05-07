Sénégal: Au pays, la Sonatel aspire à devenir 'le partenaire technologique de référence' de l'État

Dakar — La Sonatel continue à innover pour, entre autres objectifs, devenir "le partenaire technologique de référence" du pays, a-t-on appris de sa directrice chargée de la communication, Awa Niang, d'après qui la société de télécommunications soutient en même temps l'inclusion financière des Sénégalais en leur proposant des services de microcrédit.

"Nous n'avons de cesse d'innover et de proposer à nos clients ce qui leur permet d'améliorer leur quotidien [...] Nous proposons des microcrédits qui permettent à nos clients non seulement d'emprunter, mais aussi d'épargner. Une inclusion financière sur laquelle nous travaillons au quotidien pour offrir aux Sénégalais ce qui se fait de mieux en matière d'amélioration de leur quotidien", a-t-elle dit dans une interview accordée à plusieurs médias, dont l'APS.

"Notre ambition, c'est de jouer plus qu'un rôle d'opérateur [...] Nous voulons vraiment être le partenaire technologique de référence d'un Sénégal en transformation. La réalisation de cette ambition passera par l'accélération de l'aménagement numérique du territoire et la simplification de la vie de nos clients", a ajouté Mme Niang, directrice également chargée de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) et des relations extérieures de la Sonatel.

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Cette société de télécommunications offre ses services en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone, sous la marque Orange.

L'État du Sénégal, qui a entrepris un vaste programme de développement des technologies portée surtout par le New Deal technologique, détient 26 % de son capital.

D'après sa directrice chargée de la communication, la Sonatel est soucieuse de la protection de l'environnement dans l'exercice de ses activités. "Nous voulons être ce partenaire à fort impact numérique, mais surtout social, par l'accompagnement des jeunes et des entreprises, tout en continuant à protéger notre environnement", a-t-elle dit.

"Le déploiement de nos infrastructures concerne l'ensemble du territoire, car nous menons une démarche d'équité territoriale", a souligné Awa Niang.

Un programme RSE à dévoiler

"Lors de la présentation de notre rapport RSE 2025, a-t-elle rappelé, nous avons annoncé que plus de 900 000 ménages sont connectables à la fibre. Nous envisageons, d'ici à 2028, d'accélérer cette capacité et de la porter à 2 millions de ménages."

Mme Niang assure que la Sonatel tient à offrir les mêmes services partout au Sénégal, par souci d'équité territoriale. "Nous travaillons aussi sur les usages [...] C'est pourquoi nous mettons sur le marché de plus en plus d'offres capables de développer les usages des consommateurs, des offres qui permettent aux zones les plus reculées d'avoir accès à l'inclusion numérique."

"Dans le cadre de notre RSE, nous dévoilerons très bientôt un programme qui concernera certaines zones reculées, en matière d'éducation surtout, dans le sillage de notre partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, pour connecter les populations de ces zones", a-t-elle promis.

"Nous déployons nos efforts à travers notre réseau commercial et notre capillarité (la capacité d'un réseau à couvrir largement le territoire où se trouvent ses usagers) en termes de distribution, pour continuer à offrir les meilleures transactions, sachant que c'est un outil ancré maintenant dans le quotidien des Sénégalais", a assuré la directrice de la communication, de la RSE et des relations extérieures de la Sonatel.

Elle précise que "l'inclusion financière n'est pas une simple application qui envoie et qui reçoit".

Mieux, "c'est tout un écosystème pour lequel nous continuons à fournir les efforts nécessaires, pour que tous les Sénégalais, où qu'ils soient, puissent avoir accès à ce service", a expliqué Awa Niang, ajoutant : "Nos investissements et notre contribution à l'essor de l'économie et du développement numérique du Sénégal ne sont plus à prouver."

"L'IA est au coeur de notre stratégie"

Pour la Sonatel, la confiance repose sur trois piliers.

"Le premier pilier, ce sont les infrastructures. À l'heure de la souveraineté numérique, nous avons une parfaite maîtrise de l'ensemble de nos infrastructures, avec tout un écosystème autour de la relation avec le client, que nous gérons, la capillarité du réseau de distribution et le service client", a dit Mme Niang.

"Le deuxième pilier de la confiance concerne la transparence que nous offrons à nos clients par nos offres et services, a-t-elle ajouté. Aujourd'hui, la gestion des données est quelque chose d'extrêmement [...] Nous avons à coeur de garantir à nos clients des transferts sécurisés et la gestion de leurs données personnelles."

Enfin, conclut la directrice de la communication de la Sonatel, "le troisième pilier de la confiance, c'est l'accessibilité et la simplification que nous intégrons dans nos offres, ce qui permet à nos clients d'y accéder où qu'ils puissent être au Sénégal".

Elle assure que "l'IA est au coeur de notre stratégie, car elle permet d'accélérer la performance des entreprises".

"Nous avons également, dans le cadre de l'accélération de notre soutien à la transformation digitale, mis en place une nouvelle direction [qui] a pour vocation de soutenir la digitalisation des démembrements de l'État, dans le cadre [du plan] Sénégal 2050", a annoncé Awa Niang.