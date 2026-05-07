Afrique: Les banques centrales africaines planchent à Dakar sur l'intégration monétaire du continent

Dakar — La réunion du Bureau de l'Association des Banques centrales africaines (ABCA) s'est ouverte, jeudi, à Dakar, avec au centre des échanges l'évaluation du processus de convergence monétaire en Afrique, la mise en oeuvre du Programme de coopération monétaire en Afrique (PCMA) et les perspectives de création d'une Banque centrale africaine, a constaté l'APS.

La rencontre se tient au siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, sous la présidence par Yvon Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique Centrale et président en exercice de l'ABCA.

Elle réunit les responsables des banques centrales représentant les cinq sous-régions africaines ainsi que des représentants de la Commission de l'Union africaine.

Selon la note de presse distribuée à l'ouverture des travaux, cette session ordinaire du Bureau de l'ABCA s'inscrit dans le cadre du suivi des décisions prises lors de la 47e réunion du Conseil des gouverneurs tenue en novembre 2025 à Yaoundé.

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Créée dans le prolongement des résolutions adoptées par les chefs d'État de l'Organisation de l'unité africaine en 1963 à Addis-Abeba, l'ABCA regroupe actuellement 41 banques centrales africaines.

L'organisation oeuvre notamment au renforcement de la coopération monétaire et financière entre les États africains, avec pour ambition l'avènement d'une monnaie unique continentale et d'une banque centrale commune.

Les gouverneurs devront examiner plusieurs dossiers liés à la convergence macroéconomique et à l'intégration financière du continent, dont le rapport d'étape du PCMA au titre de l'année 2025, un document d'analyse sur le non-respect de certains critères de convergence, ainsi que les termes de référence du Groupe de projet sur la politique monétaire et l'intégration.

La réunion sera également consacrée à la mise à jour du processus d'établissement de l'Institut monétaire africain (IMA), organe transitoire chargé de préparer la création de la future Banque centrale africaine, dont le siège est prévu à Abuja.

Les membres du Bureau examineront à ce sujet les propositions relatives à la structure organisationnelle et au budget de l'IMA, récemment validé par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors de sa 39e session ordinaire tenue en février 2026 à Addis-Abeba.

Les discussions porteront aussi sur les activités de la Communauté des superviseurs bancaires africains (CSBA), notamment les travaux liés à la supervision bancaire transfrontalière, aux normes prudentielles de Bâle, à la gestion des crises bancaires et aux fintechs.

Les gouverneurs feront également le point sur les initiatives d'intégration des systèmes de paiement en Afrique, en particulier la coopération avec le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), destiné à faciliter le commerce intra-africain et à réduire les coûts des transferts financiers sur le continent.

Le Bureau de l'ABCA examinera en outre le rapport d'activités du Comité africain de stabilité financière (CASF), mis en place en 2024 pour renforcer les mécanismes macro-prudentiels et améliorer la résilience des systèmes financiers africains face aux risques systémiques.

Les préparatifs du Séminaire continental prévu du 20 au 22 juillet 2026 à Kampala et du symposium des gouverneurs annoncé le 17 septembre prochain à Nairobi figurent également à l'ordre du jour des travaux.

Les échanges devraient enfin porter sur le renforcement de la coopération entre l'ABCA et plusieurs institutions internationales, notamment la Banque centrale européenne et la Federal Reserve Bank of New York, dans le cadre des initiatives de modernisation et d'intégration des systèmes financiers africains.