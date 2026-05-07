Sénégal: Podor - Un accident de la circulation fait 12 blessés dont cinq graves à Ariwélé

Podor — Un accident de la route survenu jeudi à Ariwélé, un village situé à 28 kilomètres de Podor, a enregistré un bilan de 12 blessés dont cinq dans un état grave, a appris l'APS du capitaine Gilles Frédéric Diédhiou, commandant de la 53ème Compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers.

Le renversement d'un camion transportant des légumes vers le marché hebdomadaire de Thilé Boubacar, dans la commune de Ndiayène Pendao, est à l'origine de cet accident de la circulation "survenu aujourd'hui peu avant 7 heures du matin à Ariwélé", a expliqué le capitaine Diédhiou.

"L'accident fait suite à un dérapage suivi d'un renversement du véhicule transportant des légumes", a-t-il ajouté, indiquant que "les victimes ont été prises en charge" sur place avant leur évacuation vers l'hôpital de Ndioum.