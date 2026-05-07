Sénégal: Podor - Un accident de la circulation fait 12 blessés dont cinq graves à Ariwélé

7 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Podor — Un accident de la route survenu jeudi à Ariwélé, un village situé à 28 kilomètres de Podor, a enregistré un bilan de 12 blessés dont cinq dans un état grave, a appris l'APS du capitaine Gilles Frédéric Diédhiou, commandant de la 53ème Compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers.

Le renversement d'un camion transportant des légumes vers le marché hebdomadaire de Thilé Boubacar, dans la commune de Ndiayène Pendao, est à l'origine de cet accident de la circulation "survenu aujourd'hui peu avant 7 heures du matin à Ariwélé", a expliqué le capitaine Diédhiou.

"L'accident fait suite à un dérapage suivi d'un renversement du véhicule transportant des légumes", a-t-il ajouté, indiquant que "les victimes ont été prises en charge" sur place avant leur évacuation vers l'hôpital de Ndioum.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.