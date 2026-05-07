Sénégal: Vers un plan stratégique évalué à 37 milliards FCFA, pour booster l'aquaculture (DG ANA)

Somone — L'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) va entamer, le 12 mai prochain, la restitution et la validation du Plan stratégique de développement de l'aquaculture 2026-2030, évalué à 37 milliards de FCFA, a annoncé son directeur général, Samba Ka.

"Le 12 mai prochain, nous irons vers la restitution et la validation d'un Plan stratégique de développement de l'aquaculture 2026-2030", a déclaré Samba Ka, en marge d'un atelier de formation d'agents de l'ANA.

Des travailleurs de l'ANA en service dans les bureaux régionaux et antennes de l'intérieur du pays, se sont retrouvés à Somone, à l'occasion de cet atelier tenu récemment, pour un renforcement de capacités sur les dispositifs réglementaires et législatifs de l'aquaculture et les missions d'inspection.

"C'est un plan très ambitieux, chiffré à 37 milliards de FCFA", a renseigné M. Ka, précisant que "17 milliards (FCFA) sont déjà disponibles et 20 milliards restent à mobiliser d'ici 2032, pour atteindre les objectifs fixés".

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Pour Samba Ka, ce plan confirme "la bonne dynamique" du secteur aquacole, qui occupe "une place de choix dans l'Agenda de transformation Sénégal Vision 2050" et dans la Lettre de politique sectorielle du ministère de tutelle.

"La formation porte sur le Code de l'aquaculture, le décret d'application et les arrêtés en vigueur", a-t-il expliqué.

Organisée en partenariat avec Enabel, l'Agence belge de coopération internationale, cette rencontre de deux jours vise à "doter les agents des capacités rédactionnelles nécessaires au travail d'inspection dans les fermes aquacoles", a poursuivi M. Ka.