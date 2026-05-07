Sénégal: Le gouvernement adopte le projet de décret de suppression de l'entrée en sixième dès cette année (Officiel)

7 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement a adopté mercredi le projet de décret portant suppression du Concours d'entrée en classe de sixième, dès cette année, a-t-on appris de source officielle.

"Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi autorisant" le chef de l'Etat à ratifier le "projet de décret portant création du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et suppression du Concours d'entrée en classe de sixième", lit-on notamment dans le communiqué de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Cette décision est l'une des 32 mesures prises lors du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026, tenu le 3 octobre 2025.

"Elle constitue une mesure structurante visant à réformer l'organisation de l'enseignement élémentaire", selon les autorités.

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