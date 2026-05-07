Afrique: Championnat africain de football scolaire - La récompense octroyée par la CAF pas destinée à être partagée sous forme de prime (FSF)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) précise, dans un communiqué, que la récompense de 300 000 dollars soit plus de 160 millions de francs CFA - octroyée par la Confédération africaine de football (CAF) à l'équipe nationale des moins de 15 ans, championne d'Afrique de la catégorie, "n'est pas destinée à être partagée sous forme de primes individuelles et n'est pas versée directement sur son compte" .

L'équipe nationale des moins de 15 ans a remporté la dernière édition du championnat africain de football scolaire, le 10 avril dernier, à Harare, la capitale du Zimbabwe, après avoir battu l'Ouganda à l'issue de la séance des tirs au but.

Selon la Fédération sénégalaise de football, l'exécution de ce montant est assurée directement par la CAF, sur présentation et validation de projets éligibles.

"Le ministère de l'Éducation nationale et la FSF soumettront conjointement ces projets qui prendront la forme d'équipements sportifs, d'infrastructures et de programmes pédagogiques, afin de pérenniser la pratique du football en milieu scolaire au bénéficie des futures générations futures", explique l'instance dirigeante du football national.

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Elle signale que le règlement de la CAF régissant le championnat africain de football scolaire stipule expressément qu'aucune prime de victoire en numéraire n'est versée directement aux joueurs et joueuses dans le cadre de cette compétition spécifique à la catégorie des jeunes.

Les montants individuels récemment alloués aux jeunes champions représentent exclusivement des frais de transport, selon la FSF.

"Cette dotation a été mise en place afin de garantir que nos jeunes athlètes puissent regagner leurs domiciles respectifs et retrouver leurs familles dans les meilleures conditions de confort et de sécurité", renseigne la FSF.

Elle affirme que cette mesure représente une avancée majeure et constitue une grande première pour cette catégorie d'âge, tout en réaffirmant son "engagement total" à protéger, encadrer et promouvoir les jeunes talents, "en veillant à ce que leur parcours sportif s'accompagne d'un développement éducatif et personnel harmonieux".