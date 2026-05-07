Sénégal: L'Université de Thiès tire un 'bilan mitigé' du cinquantenaire de la CEDEAO

Thiès — L'Université Iba Der de Thiam de Thiès, à travers son Club CEDEAO, a célébré mercredi, le 50-ème anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le thème "Pouvoir et place des jeunes citoyens de la communauté dans la mise en oeuvre de la vision 2050 de la CEDEAO", a constaté l'APS.

L'objectif est de montrer l'importance de l'organisation ouest-africaine et d'amener les citoyens à se renseigner sur les valeurs qu'elle incarne, afin de se les approprier, a expliqué Aliou Sy, président de cette entité regroupant toutes les structures estudiantines internes

"L'autre aspect, c'est de passer de la CEDEAO des États, à la CEDEAO des peuples", poursuit-il, relevant que "c'est d'ailleurs un des slogans les plus répandus au sein des universités sénégalaises.

Pour lui, le bilan de l'organisation sous-régionale, après 50 années d'existence, est "mitigé". "Il y a eu des avancées, mais également des points sur lesquels nous devons réfléchir ensemble", estime l'étudiant.

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Il a évoqué, par exemple, la nécessité de trouver "des solutions appropriées, afin de concilier les États dissidents et les autres qui restent membres de cette organisation cinquantenaire".

Le jeune leader a appelé les États à promouvoir le dialogue, à trouver des terrains d'entente concernant certaines difficultés que traverse la communauté.

Pour lui, une union entre États implique "naturellement, des peuples qui s'unissent, et ils peuvent faire de grandes réalisations".

Aliou Sy considère la célébration par l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) du 50-ème anniversaire de la CEDEAO, comme un "honneur" pour l'institution universitaire