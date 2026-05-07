Sénégal: Le Japon renforce les capacités de déminage du CNAMS en Casamance

Ziguinchor — Le Japon, par la voix de son ambassadeur au Sénégal, a réaffirmé, jeudi, son engagement en faveur du déminage humanitaire en Casamance (sud), à travers un important appui logistique et technique destiné au CNAMS, le Centre national d'action antimines.

L'ambassadeur du Japon au Sénégal, Akamatsu Takeshi, a donné des assurances à ce sujet, jeudi, à Ziguinchor, lors d'une cérémonie de remise d'équipements au CNAMS, couplée à la signature d'un protocole d'accord entre ledit centre et la Japan Mine Action Service (JIMAS), une ONG japonaise spécialisée dans le déminage, l'humanitaire, l'élimination des engins non explosés (UXO) et les activités de consolidation de la paix.

Selon le diplomate, cette initiative s'inscrit dans la volonté du Japon de contribuer durablement à la paix, à la sécurité et au développement de la Casamance, une région qu'il a qualifiée de "véritable grenier du Sénégal", en raison de son fort potentiel agricole, pastoral et halieutique.

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S'exprimant en présence des autorités administratives de la région, du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de représentants de plusieurs partenaires techniques et financiers, le diplomate a rappelé que près de trois millions de mètres carrés restent encore contaminés par les mines à la suite du conflit en Casamance, privant pendant plusieurs années les populations de l'exploitation sécurisée de leurs terres.

Il a indiqué que le Japon, signataire de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel, considère le déminage comme un pilier essentiel de la sécurité humaine et de la consolidation de la paix.

Selon M. Akamatsu, l'appui japonais repose sur trois axes majeurs, dont le renforcement des capacités nationales afin de permettre au Sénégal de conduire de manière autonome et durable les opérations de déminage.

Il a notamment évoqué la signature d'un protocole d'accord entre le CNAMS, l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et l'opérateur local JIGMAS, ainsi que la fourniture d'équipements spécialisés et de formations techniques.

Le représentant-résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Sénégal, Njoya Tikum, a salué l'engagement du Japon aux côtés du système des Nations unies en Casamance, rappelant que Tokyo a été "le premier partenaire" à soutenir l'installation du bureau du PNUD à Ziguinchor.

M. Tikum a indiqué que plus de deux millions de mètres carrés de terres ont déjà été dépollués en Casamance, favorisant le retour de milliers de ménages dans leurs villages.

Il a insisté sur le fait que "sans déminage, il ne peut y avoir ni agriculture, ni retour durable des populations, ni développement local inclusif".

Il a également mis en avant les résultats obtenus grâce au financement japonais, dans le cadre d'une approche intégrée combinant sécurité humaine, relance économique et cohésion sociale.

Selon lui, les interventions ont permis l'aménagement de 556 hectares de terres agricoles, l'accompagnement de coopératives locales, la réhabilitation de périmètres maraîchers et de points d'eau, ainsi que l'organisation de dialogues communautaires dans 72 villages.

Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, juge que cette contribution constitue "un apport important" pour l'amélioration des capacités opérationnelles du CNAMS.

Il a rappelé que le déminage humanitaire représente à la fois "une exigence morale et un levier de développement", permettant la reprise des activités agricoles, pastorales et la réalisation d'infrastructures sociales de base dans les zones affectées.

Le directeur du CNAMS, Salomon Diédhiou, a révélé que le programme de déminage humanitaire a déjà permis la dépollution de plus de 2,4 millions de mètres carrés de terres.

Il a toutefois signalé que plusieurs défis subsistent, notamment l'accès difficile à certaines localités, sans compter les contraintes liées à la densité de la végétation.

M. Diédhiou a salué le don japonais, composé de cinq ordinateurs, d'un véhicule et d'un groupe électrogène, affirmant que cet appui contribuera à accélérer les opérations de déminage au bénéfice des populations de Casamance.