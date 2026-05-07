Sénégal: Diambars FC se fixe trois objectifs majeurs pour cette fin de saison dont la montée au sein de l'élite (Manager général)

Dakar — Le leader de la ligue 2, Diambars FC, se fixe trois "objectifs majeurs" à atteindre pour cette fin de saison, dont le retour au sein de l'élite et une victoire en Coupe du Sénégal, a indiqué son manager général, Alioune Touré.

"Nos objectifs majeurs pour cette saison, c'est de remporter la Coupe de la Ligue, réussir la montée en Ligue 1 et remporter la Coupe du Sénégal. Ce sont ces objectifs majeurs que nous nous sommes fixés en début de saison", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Le club de Saly s'est qualifié en finale de la Coupe de la Ligue et celle de la Coupe du Sénégal.

Son manager général, Alioune Touré, a assuré que le club a mobilisé tous les moyens qu'il faut pour atteindre ces objectifs.

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Il s'est félicité des performances réalisées par Diambars FC depuis le début de cette saison, expliquant qu'elles sont le "résultat d'un travail de longue haleine et de cible".

"Nous sommes à un cycle en maturité dont nous commençons à récolter les fruits grâce à un effectif jeune", a dit Alioune Touré, soulignant que Diambars FC peut compter sur "l'effectif le plus jeune de toutes les équipes de la Ligue professionnelle".

"La moyenne d'âge de nos joueurs est de 17-18 ans. Nous avons cinq joueurs de notre équipe première en sélection nationale et nos moins de 17 ans jouent la Coupe de la Ligue", ajoute le manager général de Diambars FC.