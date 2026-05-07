Sénégal/Algérie: Finale aller Coupe CAF - Lamine Ndiaye et USM Alger reçoivent Zamalek, une option pour le sacre en jeu

Dakar — Le technicien sénégalais Lamine Ndiaye va tenter, avec son club l'USM Alger, de prendre une option pour le sacre en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), samedi, face aux égyptiens de Zamalek SC, finale aller de cette compétition.

L'USM Alger accueille le Zamalek SC pour la première manche de la finale de la CAF.

Le coup d'envoi est prévu à 19h00 GMT, au stade du stade du 5-juillet-1962, à Alger, le match retour étant programmé le samedi 16 mai (18h00 GMT), au Stade international du Caire.

Arrivé en février 2026 dans la capitale algérienne, en provenance du TP Mazembe, en République démocratique du Congo, l'expérimenté technicien sénégalais a remporté, le 30 avril, la Coupe d'Algérie, son premier trophée en terre algérienne.

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Lamine Ndiaye a paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025-2206, avec une option de prolongation, succédant à Abdelhak Ben Cheikha, parti en fin janvier.

Ndiaye, ancien milieu de terrain et ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, a permis à son équipe de se qualifier en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 2010 (TP Mazembe) et double vainqueur de la Supercoupe de la CAF en 2010 et 2011 (TP Mazembe), Lamine Ndiaye vise sa première Coupe CAF.

Pour réaliser cet objectif, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Sénégal doit signer un résultat positif lors de la manche aller, en attendant le retour au Caire.

L'USM Alger n'a plus gagné la Coupe CAF depuis 2023.

En plus de Lamine Ndiaye, le club algérien compte dans son effectif l'ancien milieu terrain du Casa-Sports et du Jaraaf Aimé Tendeng.

Le vainqueur de la Coupe CAF va empocher une cagnotte de 4 millions de dollars