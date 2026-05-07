Sénégal: Plus de 8500 filles outillées en compétences de vie et gestion de l'hygiène menstruelle (Responsable)

Sédhiou — Le projet RECAF-Jeu ( Renforcement des capacités et de l'autonomisation des filles par le jeu) a formé sur une période de cinq ans (2021-2026) plus de 8500 filles de neuf collectivités territoriales des régions de Sédhiou et Ziguinchor en compétences de vie (leadership, estime de soi, prise de décision) et en gestion de l'hygiène menstruelle, a-t-on appris de Michel Diatta, directeur pays de l'ONG Right To Play Sénégal."

Ce projet, financé par Affaires mondiales Canada, a permis de renforcer directement les compétences de vie de plus de 8.500 jeunes filles, notamment en matière d'estime de soi, de leadership et de gestion de l'hygiène menstruelle et toucher indirectement près de 100.000 personnes", a dit M. Diatta.

Il intervenait mercredi lors d'un atelier régional consacré à la durabilité des acquis du projet Recap-Jeu, une initiative financée à hauteur de quatre milliards francs CFA, pilotée par l'ONG Right To Play Sénégal.

La rencontre a été présidée par le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, en présence des partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales et des acteurs sportifs et communautaires.

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"Le projet a favorisé aussi une meilleure acceptation de la pratique sportive chez les filles, les communautés, grâce à l'approche de masculinité positive et à l'implication des leaders d'opinion", a ajouté M. Diatta.

Il a également mis en exergue les efforts consentis pour promouvoir les politiques publiques favorables au développement du sport féminin et à l'autonomisation des jeunes filles à travers la mise en place d'alliances locales.

Le directeur pays de l'ONG Right To Play Sénégal invite les neuf collectivités territoriales bénéficiaires à intégrer des appuis financiers budgétaires pour pérenniser les acquis du projet, et poursuivre les activités lancées.

Le gouverneur Diadia Dia s'est félicité des engagements de certaines structures sportives nationales et locales pour pérenniser les acquis du projet Recap-Jeu, citant la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), de l'ORCAV (Organisme régional de coordination des activités de vacances).

Le chef de l'exécutif régional estime que "toutes les conditions sont réunies" pour consolider les acquis de ce projet, appelant l'ensemble des acteurs à traduire leurs engagements par des actions concrètes.