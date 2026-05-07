Congo-Kinshasa: Freddy Kita - « La Constitution n'est ni la Bible ni le Coran- On peut l'adapter aux réalités actuelles »

Les réactions se multiplient après les déclarations du président Félix Tshisekedi sur une possible révision de la Constitution. Le coordonnateur de la plateforme Camp de la République, Freddy Kita, s'est dit favorable à l'ouverture d'un débat sur l'adaptation de la loi fondamentale aux réalités actuelles du pays.

Il s'exprimait après la conférence de presse tenue mercredi par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa.

"La Constitution n'est ni la Bible ni le Coran"

Pour Freddy Kita, la Constitution peut être révisée afin de mieux répondre aux attentes de la population congolaise et aux défis du moment.

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« La Constitution n'est ni la Bible ni encore moins le Coran. Elle peut être révisée et adaptée aux réalités actuelles », a-t-il déclaré.

L'acteur politique de la mouvance au pouvoir, estime que plusieurs grandes démocraties ont déjà modifié leurs textes fondamentaux sans remettre en cause leurs institutions.

« Même des pays que nous prenons comme modèles, comme la France ou les États-Unis, ont déjà modifié ou révisé leur Constitution », a-t-il ajouté.

Freddy Kita invite les Congolais à éviter les tensions autour de cette question et à privilégier une réflexion axée sur l'avenir du pays.

« Qu'on se calme un peu et qu'on réfléchisse à l'avenir de nos enfants », a-t-il plaidé.

Cette prise de position intervient alors que les propos de Félix Tshisekedi sur un éventuel troisième mandat continuent de susciter des réactions dans la classe politique et au sein de l'opinion.

Un appel aux groupes armés

Le coordonnateur du Camp de la République a également dénoncé les violences persistantes dans l'Est du pays.

Il a condamné les massacres attribués aux groupes armés et appelé les Congolais ayant pris les armes à revenir à la voie du dialogue.

« Nous refusons et condamnons ces Congolais qui ont pris les armes pour tuer et massacrer leur propre peuple », a-t-il affirmé.

Freddy Kita a enfin insisté sur la nécessité de préserver l'unité nationale afin de construire « un Congo uni, riche et prospère ».