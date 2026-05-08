Tunisie: Industrie automobile - Le chinois Jetty Automotive prépare une deuxième usine au pays

Dans le cadre d'une interview exclusive accordée à La Presse de Tunisie, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, S.E.M. Wan Li, a mis en lumière la dynamique croissante des investissements industriels chinois en Tunisie, notamment dans le secteur automobile.

L'entreprise Jetty Automotive Technology, déjà implantée à Ben Arous avec une unité de production de composants automobiles, prévoit la construction d'une deuxième usine sur le territoire tunisien.

Selon l'ambassadeur, cette expansion témoigne de la confiance des investisseurs chinois dans le marché tunisien et dans le climat global de coopération économique entre les deux pays.

Le projet est actuellement en phase d'étude concernant le choix du site d'implantation. Plusieurs options sont envisagées, incluant aussi bien les zones industrielles majeures que les régions intérieures du pays.

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Cette flexibilité s'inscrit dans la politique tunisienne visant à encourager l'investissement dans les régions, afin de réduire les disparités territoriales et de favoriser la création d'emplois en dehors des grands centres économiques.

L'ambassadeur a rappelé que la rapidité de mise en oeuvre du premier projet de Jetty Automotive constitue un exemple positif de coopération efficace entre entreprises chinoises et partenaires tunisiens.

La Chine entend poursuivre cette dynamique en encourageant davantage d'investissements industriels structurants en Tunisie dans les années à venir.