Afrique Centrale: Signature du protocole d'accord du projet Pont Rail Kinshasa-Brazzaville

Le projet de Pont Route-Rail entre Kinshasa et Brazzaville franchit une étape décisive. Les ministres des Finances de la République démocratique du Congo et de la République du Congo ont signé, jeudi 7 avril à Kinshasa, un protocole d'accord relatif à la faisabilité de ce programme.

La cérémonie de signature a été présidée par le vice-Premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) assure la fonction de point focal du projet pour la RDC.

Cet accord bilatéral signé à Kinshasa entre Doudou Fwamba, ministre des Finances de la RDC, et son homologue du Congo-Brazzaville, Christian Yoka, fixe le régime fiscal, douanier ainsi que les recettes fiscales et non fiscales applicables aux concessions et aux sous-traitants impliqués dans le projet du Pont Route-Rail.

Cet ouvrage sera bientôt construit à Maluku, sur le fleuve Congo, entre Kinshasa et Brazzaville, considérées comme les deux capitales les plus rapprochées du monde.

Présent à la cérémonie, le vice-Premier ministre du Congo Brazzaville, chargé de la Coordination, des Infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, a salué l'aboutissement de ce processus.