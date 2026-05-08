Afrique Centrale: Signature du protocole d'accord du projet Pont Rail Kinshasa-Brazzaville

7 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le projet de Pont Route-Rail entre Kinshasa et Brazzaville franchit une étape décisive. Les ministres des Finances de la République démocratique du Congo et de la République du Congo ont signé, jeudi 7 avril à Kinshasa, un protocole d'accord relatif à la faisabilité de ce programme.

La cérémonie de signature a été présidée par le vice-Premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) assure la fonction de point focal du projet pour la RDC.

Cet accord bilatéral signé à Kinshasa entre Doudou Fwamba, ministre des Finances de la RDC, et son homologue du Congo-Brazzaville, Christian Yoka, fixe le régime fiscal, douanier ainsi que les recettes fiscales et non fiscales applicables aux concessions et aux sous-traitants impliqués dans le projet du Pont Route-Rail.

Cet ouvrage sera bientôt construit à Maluku, sur le fleuve Congo, entre Kinshasa et Brazzaville, considérées comme les deux capitales les plus rapprochées du monde.

Présent à la cérémonie, le vice-Premier ministre du Congo Brazzaville, chargé de la Coordination, des Infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, a salué l'aboutissement de ce processus.

 

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.