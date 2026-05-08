Luanda — Le ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), Mário Oliveira, a plaidé ce jeudi à Luanda en faveur d'une collaboration pour parvenir à la transformation numérique, à l'innovation technologique et à la connectivité en Afrique australe.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 46e conférence annuelle de l'Association des télécommunications d'Afrique australe (SATA), le ministre a souligné que la connectivité régionale est un pilier essentiel du développement de la région.

« Car c'est seulement ensemble, connectés, que nous pourrons oeuvrer à la souveraineté numérique de notre région. Il est important que nous soyons unis et connectés afin de contribuer pleinement à la modernisation de nos sociétés, de nos économies et de la région », a-t-il insisté.

Le ministre a reconnu que les télécommunications jouent un rôle important dans le long parcours des pays vers la transformation numérique.

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Mário Oliveira a souligné la nécessité d'un programme de formation spécialisé pour les jeunes, axé sur l'innovation et la transformation numérique.

Il a évoqué le développement du Programme spatial national, en soulignant notamment AngoSat-2, le satellite de télécommunications géostationnaire de l'Angola, ainsi que le plus récent satellite d'observation de la Terre.

Le ministre a également mis en avant le développement du Réseau national à haut débit, avec le déploiement de plus de 2 000 kilomètres de fibre optique, et a mentionné les centres de données et le cloud, dans le but de moderniser et de numériser l'administration publique, le gouvernement et l'économie.

De son côté, le président sortant de l'Association des télécommunications d'Afrique australe (SATA), Selby Khuzwayo, estime qu'une plus grande unité entre les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) permettra de résoudre les problèmes qui affectent les membres de l'organisation.

Selon lui, il est nécessaire de travailler de manière concertée, car l'organisation est composée de plusieurs pays et il est essentiel de privilégier les actions communes aux actions individuelles.

Selby Khuzwayo a affirmé qu'en travaillant ensemble, les pays de la SADC peuvent s'entraider et renforcer l'organisation.

La 46e conférence annuelle de l'Association des télécommunications d'Afrique australe (SATA) se tient les 7 et 8 mai 2026, sur le thème « L'avenir de l'industrie est l'innovation : les idées transforment l'industrie et le monde ».

La conférence vise à encourager une réflexion stratégique sur les enjeux et les opportunités du secteur des télécommunications, en mettant l'accent sur l'innovation technologique, la connectivité régionale et la transformation numérique.

SATA est l'une des principales associations régionales de technologies de l'information et de la communication (RICTA) de la SADC et joue un rôle important dans la promotion de l'économie numérique et le renforcement de l'intégration régionale.