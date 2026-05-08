Afrique: Biais de la recherche médicale - Le continent absent des essais cliniques

analyse

La médecine moderne se targue d'être une science universelle, fondée sur les données issues des essais cliniques.

Mais il existe un biais dans la recherche médicale. Alors que l'Afrique représente environ 25 % de la charge de morbidité du monde et 19 % de la population mondiale. Pourtant, sa population est largement absente des essais cliniques.

L'ampleur de cette exclusion est révélée par une étude phare portant sur 2 472 essais contrôlés randomisés publiés dans le monde entier entre 2019 et 2024.

J'ai dirigé cette équipe de chercheurs, qui a passé au crible les publications médicales les plus influentes dans le monde monde afin de quantifier la représentation africaine. Parmi celles-ci figuraient le New England Journal of Medicine, The Lancet, le Journal of the American Medical Association, Nature Medicine et le British Medical Journal. L'étude portait également sur trois revues de référence en cardiologie : Circulation, l'European Heart Journal et le Journal of the American College of Cardiology.

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Je suis médecin-chercheur et je travaille à la croisée de l'épidémiologie cardiométabolique et de la science des données biomédicales. Je me consacre également aux études de population à grande échelle en Afrique et à la prévention cardiovasculaire fondée sur les données.

Les essais cliniques randomisés constituent la pierre angulaire de la médecine factuelle. Introduits au milieu du XXe siècle, ils évaluent rigoureusement la sécurité et l'efficacité des traitements en répartissant aléatoirement les participants dans différents groupes. Cette méthode vise à minimiser les biais. De tels essais ont joué un rôle central dans les avancées médicales majeures, des thérapies cardiovasculaires aux vaccins. Ils continuent de guider les décisions cliniques et le développement de nouveaux traitements à travers le monde.

Ce que nous avons découvert

Nos résultats révèlent un profond déséquilibre dans le paysage mondial de la recherche clinique. Parmi les cinq revues médicales les plus prestigieuses dans le monde, seuls 3,9 % des essais ont été menés exclusivement en Afrique. En matière de santé cardiovasculaire, ces chiffres tombent à un niveau statistiquement insignifiant. Parmi les essais majeurs publiés dans les principales revues de cardiologie, seules deux études (0,6 %) ont été menées uniquement sur le sol africain.

C'est un problème de fiabilité scientifique. Lorsque les essais cliniques excluent les populations africaines, ils produisent des données qui manquent de « validité externe ». Cela fait référence à la capacité des résultats d'une étude à être généralisés au-delà des participants. La question est de savoir si les conclusions d'un essai clinique resteront valables lorsqu'elles seront appliquées à des populations, des contextes ou des conditions réelles différents.

Sans cette validité, les médecins appliquent des résultats incertains à des millions de patients chaque jour.

La médecine moderne ne peut prétendre être universelle si des populations entières restent invisibles dans la base de données probantes. La biologie, les systèmes de santé et les schémas épidémiologiques ne sont pas identiques partout dans le monde.

Le fossé et son importance

De nombreux traitements utilisés sur le continent reposent sur des données générées auprès de populations non africaines, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur applicabilité.

De plus, la plupart des essais menés en Afrique se concentrent encore sur les maladies infectieuses, malgré le fardeau croissant des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires.

De nouvelles données montrent que la génétique, l'environnement et l'alimentation peuvent modifier radicalement la façon dont un organisme réagit à un médicament. Il n'est donc pas logique, d'un point de vue médical, qu'un continent entier soit exclu du réseau des essais cliniques.

Il existe également des preuves montrant que certains traitements présentent des profils de sécurité différents chez les patients noirs. Le diabète et la goutte n'en sont que deux exemples. Il en va de même pour certains médicaments courants contre l'hypertension, tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA). Des recherches montrent qu'ils présentent un risque trois à quatre fois plus élevé d'effets secondaires graves et potentiellement mortels chez les personnes d'origine africaine par rapport aux autres populations.

Lorsque les essais cliniques excluent certaines populations, les médecins sont contraints d'extrapoler les résultats obtenus sur une population et de les appliquer à une autre.

L'étude met également en évidence un décalage dangereux entre le financement mondial de la recherche et l'évolution de la réalité sanitaire en Afrique. Les nouvelles données montrent que près de 76 % des essais menés exclusivement en Afrique portaient sur des maladies infectieuses. Or, le continent connaît actuellement une transformation épidémiologique majeure. Les maladies non transmissibles - maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et diabète - représentent désormais environ 38 % de tous les décès dans de nombreux pays africains.

La classe moyenne en Afrique a triplé pour atteindre 300 millions de personnes, contre environ 100 millions au début des années 2000. De plus en plus de personnes vivent désormais suffisamment longtemps avec des modes de vie qui augmentent le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'hypertension. Par conséquent, il existe un besoin et un marché croissants pour des traitements à long terme permettant de prendre en charge ces maladies, plutôt que pour des thérapies à court terme contre les infections. Pourtant, les essais cardiovasculaires continuent d'être découragés.

Même au sein du continent, les données révèlent de véritables zones d'ombre en matière d'information. L'Afrique du Sud représente plus de 62 % de tous les essais menés sur le continent. L'Afrique centrale, une région qui compte plus de 180 millions d'habitants, était pratiquement absente des registres mondiaux de la recherche. Elle a contribué à moins de 3 % de la production limitée d'essais cliniques du continent.

Parmi les raisons possibles, on peut citer les décennies d'investissements cumulés de l'Afrique du Sud, qui se traduisent par des pôles universitaires plus solides, une meilleure gouvernance de la recherche, des unités d'essais expérimentées et des relations plus établies avec les promoteurs. D'autres régions sont confrontées à des obstacles tels que des institutions de recherche disposant de moins de ressources, un accès plus limité aux plateformes d'essais cliniques, et parfois des problèmes linguistiques et de publication qui peuvent réduire leur visibilité dans les revues de premier plan.

Cette inégalité s'étend à la hiérarchie scientifique elle-même. Même lorsque des sites africains sont inclus dans de grands essais cliniques multiconinentaux, ils sont souvent relégués au rôle de « centres de recrutement » plutôt qu'à celui de partenaires scientifiques.

Notre étude a révélé que les scientifiques africains ne dirigeaient que 3,6 % des essais sur plusieurs continents incluant un site africain.

Vers une nouvelle ère pour la science africaine

L'Afrique ne devrait pas se contenter d'être un simple lieu où l'on mène des études.

Elle doit être un lieu où la recherche est conçue, dirigée et interprétée. Le modèle actuel crée un cycle de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, dans lequel les institutions internationales gèrent le financement et les données. Cela rend les systèmes de recherche locaux fragiles et incapables de traduire les données probantes en politiques nationales.

Il est nécessaire de mettre en place un financement « réservé » pour la recherche dirigée par des Africains, de développer des réseaux régionaux d'essais cliniques et d'imposer aux revues médicales de rendre compte de la diversité des populations participant aux essais.

Des signes indiquent une dynamique croissante. Des organisations telles que l'Alliance pour la recherche médicale en Afrique s'efforcent de former une nouvelle génération de chercheurs africains. L'Afrique doit créer un écosystème de recherche trop important pour que la communauté internationale puisse l'ignorer.

Bamba Gaye, MD, MPH, MSc, PhD, Executive Director, Alliance for Medical Research in Africa (AMedRA) | Adjunct Professor at Biomedical Informatics, Emory School of Medicine in Atlanta, Georgia, USA |, Université Cheikh Anta Diop de Dakar