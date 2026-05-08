Afrique: Championnats d'Afrique de natation - Oumy Diop décroche une deuxième médaille d'or au 50 m dos

Dakar — La nageuse sénégalaise Oumy Diop a décroché une troisième médaille aux 17es championnats d'Afrique de natation à Oran en Algérie dont sa deuxième en or, au 50 mètres dos, avec un chrono de 29 secondes 35, jeudi.

Un peu plus tôt, la Sénégalaise de 23 ans a terminé deuxième du 100 mètres papillon avec un chrono de 1 minute 01 seconde 75, derrière la Zimbabwéenne Anje Van As (1'00"95).

Mercredi, elle a réalisé les minima B de World Aquatics, correspondant aux temps de qualification secondaires en vue des prochains championnats du monde prévus à Pékin, du 1er au 6 décembre 2026. Oumy Diop a remporté la médaille d'or du 50 mètres papillon des 17es championnats d'Afrique de natation avec un chrono de 27 secondes 03.

Avec cette performance, la nageuse sénégalaise a établi un nouveau record national dans la spécialité.

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Le temps de qualification fixé pour ces minima B était de 27 secondes 15.

Les 17es championnats d'Afrique de natation, officiellement lancés mardi au centre aquatique du Complexe olympique Miloud-Hadefi à Oran en Algérie, se poursuivent jusqu'au 10 mai.

En novembre 2025 à Riyad en Arabie Saoudite, Oumy Diop avait remporté la médaille d'argent du 50 mètres dos avec un chrono de 29 secondes 66 lors des Jeux de la solidarité islamique, derrière la Turque Südem Denizli (29"07).

Âgée de 22 ans à l'époque, la Sénégalaise avait ainsi décroché sa troisième médaille de la compétition, après deux médailles de bronze sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre.

En finale du 100 mètres papillon de la même compétition, la championne d'Afrique 2021 à Accra sur la même distance avait terminé cinquième en 1 minute 03 secondes 90, juste derrière l'Algérienne Lilia Sihem Midouni (1'03"27).

Lors des Jeux de la solidarité islamique de Konya en 2023, elle avait pris la quatrième place du 100 mètres papillon.

Oumy Diop avait également participé aux championnats du monde de natation en petit bassin à Abu Dhabi en décembre 2021.

Cette même année, elle s'était illustrée aux championnats d'Afrique, zone 2, en remportant 18 médailles, dont 13 en or.

En 2022, à Tunis, elle avait obtenu l'argent sur 100 mètres papillon et le bronze sur 50 mètres papillon.

Détentrice de plusieurs records du Sénégal en grand et petit bassin, Oumy Diop avait remporté deux médailles de bronze (50 mètres et 100 mètres papillon) en mars 2024, aux Jeux africains d'Accra.

Aux championnats d'Afrique de natation 2024 à Luanda, elle avait confirmé son statut en obtenant l'or sur 100 mètres papillon, l'argent sur 50 mètres papillon, ainsi que le bronze sur 100 mètres nage libre et 50 mètres dos.

Elle avait, en revanche, été éliminée en séries du 100 mètres papillon lors des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris.