Afrique de l'Ouest: Le seul fabricant de bitume de la sous-région affiche son meilleur bénéfice depuis des années

La Société multinationale de bitumes, le seul producteur de bitume en Afrique de l'Ouest, a enregistré un bénéfice net de 13,1 milliards de FCFA (23,4 millions de dollars) en 2025, soit une augmentation de 50 %, l'activité de construction routière dans la région ayant stimulé la demande pour son produit.

Les recettes ont atteint 206,7 milliards de FCFA (369,5 millions de dollars). La valeur ajoutée a augmenté de 29% et l'excédent brut d'exploitation a bondi de 42%, ce qui indique une expansion significative des marges plutôt qu'un simple volume. La trésorerie à la fin de l'année était de 24 milliards de FCFA (42,9 millions de dollars), en forte hausse par rapport aux 6,1 milliards de FCFA (10,9 millions de dollars) de l'année précédente, après que la société ait recouvré des créances en souffrance. Aucune dette à long terme n'a été ajoutée au bilan.

La SMB(BRVM : SMBC) raffine le pétrole brut lourd sur son site d'Abidjan pour produire du bitume routier, du kérosène et des sous-produits pétroliers. Elle vend en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins enclavés - Mali, Burkina Faso et Niger - dont les réseaux routiers sont parmi les plus sous-développés du continent. La société a été créée en 1976 par décret présidentiel et opère en tant qu'unique fournisseur d'un marché régional captif.

L'action a réagi : Les actions de la SMB ont gagné 29% à la BRVM jusqu'à présent en 2026, ce qui en fait l'une des meilleures performances de la bourse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Points clés à retenir

La position de monopole de la SMB sur le marché du bitume en Afrique de l'Ouest lui confère un pouvoir structurel sur les prix que peu d'entreprises industrielles peuvent égaler. Chaque route construite en Côte d'Ivoire, chaque projet d'autoroute au Mali, chaque réhabilitation de route urbaine au Burkina Faso nécessite le produit de la SMB - il n'y a pas d'autre fournisseur régional.

Cette dynamique fait de la rentabilité de l'entreprise une fonction directe des budgets d'infrastructure des gouvernements, et ces budgets en Afrique de l'Ouest ont augmenté régulièrement dans le cadre des plans de développement nationaux soutenus par la Banque mondiale, la BAD et les bailleurs de fonds bilatéraux. Le premier semestre 2025 a été jugé difficile, avec une baisse de 23 % du chiffre d'affaires au stade semestriel, ce qui suggère que la reprise de l'année entière s'est concentrée sur le second semestre - peut-être en raison du calendrier des grands contrats gouvernementaux.

Le bilan de la SMB ne comporte pas de dette significative à long terme, ce qui signifie que les liquidités générées sont disponibles pour les dividendes ou le réinvestissement plutôt que pour le service de la dette. Avec une capitalisation boursière d'environ 95,5 milliards de FCFA (170,7 millions de dollars) et des bénéfices croissants, le titre attire l'attention des investisseurs sur une bourse régionale qui manque souvent de noms industriels de qualité.