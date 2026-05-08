Afrique: BRVM - Le titre Sucrivoire enregistre la plus forte hausse de cours ce jeudi 7 mai 2026.

Le titre Sucrivoire, qui produit et commercialise du sucre en Côte d'Ivoire, a enregistré la plus forte hausse de cours à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 7 mai 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de ce titre s'est établi à 2 240 FCFA contre 2 085 FCFA la veille, soit une augmentation de 155. Au terme de l'exercice 2025, la société a fait une perte de 6,131 milliards de FCFA contre un bénéfice de 2,590 milliards de FCFA en 2024. Les responsables de la société ont décidé d'affecter au compte Report à nouveau la perte de l'exercice 2025. Il faut signaler aussi que la société Sucrivoire n'a pas versé de dividendes à ses actionnaires depuis 2020. C'est dire que la hausse de son cours de ce jeudi 7 mai 2026 est purement spéculative.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 2 240 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 6,82% à 1 800 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 5,17% à 1 525 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,53% à 3 345 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 3,48% à 11 900 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres, Oragroup Togo (moins 7,39% 2 755 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,68% à 1 815 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 14 900 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 1,68% à 11 700 FCFA) et Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (moins 1,54% à 5 120 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,447 milliard FCFA contre 1,503 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré aussi une légère hausse de 4,907 milliards, à 15 542,578 milliards FCFA contre 15 537,671 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 6,981 milliards, passant de 12 330,986 milliards FCFA la veille à 12 324,005 milliards FCFA ce jeudi 7 mai 2026.

L'indice BRVM composite a enregistré une légère hausse de 0,03% à 403,46 points contre 403,33 points la veille. L'indice BRVM 30 est dans la même dynamique avec une progression de 0,04% à 190,43 points contre 190,35 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,17% à 157,66 points contre 157,39 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,23% à 280,69 points contre 280,04 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,03% à 155,77 points contre 155,72 points la veille.