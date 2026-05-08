Sénégal: L'ADM et le COJOJ signent une convention pour faire 'profiter aux territoires des retombées' des JOJ

Dakar — L'Agence de développement municipal (ADM) et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques Dakar 2026 ont signé mercredi à Dakar une convention de partenariat en vue de faire "profiter durablement les territoires des retombées" de cet évènement prévu du 30 octobre au 13 novembre, a constaté l'APS.

Lors de la cérémonie de signature de cette convention, le directeur général de l'Agence de développement municipal Mamouth Diop a insisté sur l'importance de ce partenariat avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, destiné à ancrer durablement les retombées de l'événement dans les territoires.

"La convention traduit une ambition commune : faire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 un levier de développement territorial, social et sportif au bénéfice des collectivités locales", a souligné M. Diop.

"L'ADM, a-t-il souligné, partenaire de référence des collectivités territoriales, entend jouer un rôle central dans la territorialisation des Jeux olympiques de la jeunesse, afin d'assurer une participation effective des populations et une valorisation des collectivités locales".

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"La réussite des JOJ passe nécessairement par une forte implication des territoires. Il s'agit de rapprocher l'événement des communautés et d'en faire un catalyseur de développement à la base", a-t-il préconisé.

Dans le cadre de ce partenariat, l'ADM prévoit notamment "la réalisation d'infrastructures sportives dans plusieurs communes des départements de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque, en lien avec le Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP 2)".

"Ces équipements, issus d'un processus participatif, visent à promouvoir la pratique sportive, améliorer le cadre de vie des populations et favoriser la cohésion sociale, a expliqué le directeur général de l'ADM.

ll a également annoncé l'organisation d'activités sportives et de sensibilisation sous le label "l'esprit de Dakar 2026", en vue de diffuser les valeurs olympiques et de renforcer l'engagement citoyen des jeunes dans les territoires.

Mamadou Diop a par ailleurs insisté sur la mise en place d'un dispositif de suivi participatif, à travers un comité technique chargé d'assurer la coordination, l'animation et l'évaluation des actions menées dans les collectivités territoriales.

"Au-delà de l'événement sportif, il s'agit de construire un héritage durable, fondé sur la jeunesse, le sport et le développement local", a-t-il soutenu, rappelant que "l'Afrique accueille, Dakar célèbre et les territoires portent la dynamique".

De son côté le coordonnateur général du COJOJ Dakar 2026, Ibrahima Wade, a salué "une alliance stratégique" avec l'ADM, estimant qu'elle contribuera à faire des JOJ "un puissant levier de transformation durable pour le Sénégal".

Il a mis en exergue la dimension territoriale et communautaire de ce partenariat, relevant que les infrastructures prévues seront "des espaces de cohésion sociale, d'éducation citoyenne et d'égalité des chances".

M. Wade a également insisté sur "l'héritage humain des Jeux", à travers notamment la formation des jeunes et le transfert de compétences dans divers domaines liés à l'organisation de grands événements.

"Lorsque la flamme de Dakar 2026 s'éteindra, il restera bien plus que des souvenirs sportifs", a-t-il affirmé, évoquant "une véritable victoire pour le Sénégal et pour l'Afrique".