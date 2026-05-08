Sénégal: L'IAM revendique plus de 40 000 diplômés formés en trente ans

Dakar — L'Institut africain de management (IAM) a formé plus de 40 000 diplômés en trente années d'existence, mettant en avant la contribution de l'établissement au développement de l'enseignement supérieur privé au Sénégal, a affirmé, jeudi, son directeur général Amadou Bamba Fall.

"En trente ans, l'IAM a formé plus de 40 000 diplômés. Quarante mille destins éclairés. Vingt-cinq mille histoires de réussite qui se sont écrites, ici, entre ces murs", a-t-il déclaré lors de la célébration des 30 ans de l'établissement.

Il intervenait en présence du président du Conseil d'administration (PCA), par ailleurs ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy.

Plusieurs hautes autorités, partenaires institutionnels, des personnalités du monde académique et économique ainsi que des alumni et des étudiants prennent part à cette célébration.

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"Les anciens étudiants de l'IAM occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans différents secteurs d'activité au Sénégal, en Afrique et dans plusieurs autres régions du monde", a fait valoir M. Fall.

"Des hommes et des femmes qui dirigent aujourd'hui des entreprises, qui siègent dans des conseils d'administration, qui innovent, qui créent, qui servent sont issus de cet établissement", a soutenu Amadou Bamba Fall.

Le directeur général de l'IAM a également souligné le développement d'une offre académique "plurielle et exigeante", couvrant notamment le management, l'informatique, la communication, la finance et l'entrepreneuriat.

Il a rappelé que l'institution a ouvert plusieurs campus, développé des partenariats avec des universités internationales et obtenu diverses accréditations attestant, selon lui, "de son niveau d'excellence".

Amadou Bamba Fall a estimé que l'IAM a contribué, au cours des trois dernières décennies, à "structurer et élever l'enseignement supérieur privé au Sénégal", en défendant "l'idée qu'une grande école africaine peut rivaliser avec les meilleures du monde".

S'adressant aux étudiants, diplômés, enseignants et partenaires de l'établissement, Amadou Bamba Fall a indiqué que ce bilan est "la somme des sacrifices, des nuits blanches, des ambitions et de l'amour" portés à l'institution depuis sa création.

Amadou Bamba Fall a réaffirmé l'ambition de l'établissement de renforcer l'innovation pédagogique, l'entrepreneuriat et son expansion à l'échelle africaine, afin de consolider son rôle dans l'enseignement supérieur.

Estimant que l'Afrique est le "continent du XXIe siècle" et sa jeunesse son principal atout, il a souligné la mission de l'IAM de transformer ce potentiel par l'éducation, l'innovation et l'excellence.

L'institution prévoit d'intégrer davantage les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la data science, le numérique et le développement durable dans ses programmes de formation.

Selon M. Fall, l'IAM entend également renforcer sa présence sur le continent africain à travers des partenariats académiques et devenir un pôle de référence en Afrique de l'Ouest.

"L'IAM mise sur l'entrepreneuriat via la création d'incubateurs et de passerelles avec le secteur privé, avec l'objectif de former des diplômés capables de créer des emplois plutôt que d'en chercher.", a-t-il ajouté .