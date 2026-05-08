Sénégal: L'engagement social et humanitaire des Lions club salué par les autorités sénégalaises

Dakar — Le Sénégal, par la voix de Rokhaya Diakhaté, une officielle de son ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarité, a salué mercredi l'engagement humanitaire constant des Lions Club en faveur des communautés en Afrique et dans le monde.

"Nous saluons votre engagement constant au service des communautés dans les domaines social et humanitaire en Afrique et dans le monde (...). Votre impact au Sénégal est concret et exemplaire depuis 1955. Nous souhaitons magnifier votre contribution en faveur du développement à travers des réalisations majeures", a-t-elle notamment déclaré.

La Directrice de la famille et de la protection des couches vulnérables, une structure du ministère de la Famille, de l'Action social et des Solidarités, intervenait à l'ouverture officielle de la quarante-cinquième convention-congrès des Lions club.

La rencontre de Dakar est axée sur le thème : "Grandir en nombre et en qualité pour servir plus et mieux". Elle a rassemblé plus de sept cents délégués issus de vingt-deux pays. Une parade des nations, des congrès des districts, des séances de formation et des ateliers thématique figurent parmi les activités de cette convention du district multiple 403 des Lions clubs.

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Au Sénégal, l'engagement des Lions Club auprès des communautés s'est traduit par plusieurs réalisations à l'instar de la salle de chromographie du centre hospitalier universitaire de Fann, le centre de soins et de prise en charge des diabétiques de l'hôpital Abass Ndao, entre autres, a rappelé Mme Diakhaté.

Elle a fait observer qu'en plus des actions d'ordre médical, les Lions clubs avaient également agi dans le domaine de l'éducation avec un soutien financier et matériel dévolu à certains établissements scolaires dont l'école Wagou Niaye 3 et à l'Institut des jeunes aveugles de Thiès, a renseigné Rokhaya Diakhaté.

La Directrice de la famille n'a pas non plus manqué de louer la vitalité des membres de ces clubs, "porteurs d'une énergie créative et des valeurs de service" avant de les convier aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse qu'abritera le Sénégal du 31 octobre au 30 novembre.

Lions club est une organisation de Clubs de service engagés dans des actions humanitaires et communautaires dans plus de deux cents pays et territoires vulnérables dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté et de l'environnement.