Sénégal: Coupe de la Ligue - SONACOS surclasse l'AS Douanes et rejoint Diambars en finale

Dakar — L' équipe de la SONACOS de Diourbel a dominé jeudi (3-1) l'AS Douanes au stade Djagaly Bagayoko de Grand Yoff, rejoignant ainsi Diambars en finale de la Coupe de la Ligue.

Les buts des huiliers ont été inscrits par Seckou Mansaly (31e mn), Eric Gomis (42 e mn) et Seydou N K Dione (85e mn).

La SONACOS qui n'a pas encore remporté la Coupe de la Ligue va défier Diambars de Saly en finale.

L' équipe de Diambars, pensionnaire de la Ligue 2, avait validé mercredi sa qualification en finale en dominant (2-0) Teungueth FC ( TFC, Ligue 1) au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Avec cette qualification en finale l'actuel leader de la Ligue 2 et finaliste de la Coupe du Sénégal poursuit sa bonne dynamique.

Les Académiciens de Saly ont remporté la Coupe de la Ligue à deux reprises (2016 et 2019).

La finale de la Coupe de la Ligue est prévue le 17 mai 2026.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, chaque équipe ayant toutefois la possibilité d'aligner trois joueurs seniors.

Wally Daan de Thiès avait remporté la Coupe de la Ligue en 2025.