Algérie: Accueil officiel réservé au président de la République par son homologue turc

ANKARA — Un accueil officiel a été réservé, jeudi après-midi à Ankara, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par son frère, le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays frère.

Des unités de cavalerie ont escorté le convoi officiel du président de la République jusqu'à l'entrée du Complexe présidentiel, conformément aux usages protocolaires des cérémonies d'accueil officiel de haut niveau en République de Turquie.

Dans la cour d'honneur du Complexe présidentiel, les deux Présidents ont écouté les hymnes nationaux algérien et turc, alors que 21 coups de canon étaient tirés en l'honneur du président de la République.

Les deux Présidents ont ensuite passé en revue des formations de la Garde militaire turque, qui leur ont rendu les honneurs.

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Le président de la République a également salué les formations de la Garde d'honneur turque.

Par la suite, le président de la République a salué les hauts responsables de la République de Turquie venus l'accueillir à l'entrée du Complexe présidentiel.

Le Président Erdogan a, de son côté, salué les membres de la délégation algérienne accompagnant le président de la République lors de cette visite.

A cette occasion, le président de la République et son homologue turc ont pris une photo souvenir devant les drapeaux algérien et turc.

A noter que le président de la République coprésidera avec le Président Erdogan, les travaux de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc.

La visite officielle qu'effectue le président de la République en Turquie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.