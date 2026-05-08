Congo-Kinshasa: Les autorités sanitaires de Mbanza-Ngungu annonce la maîtrise de l'épidémie de choléra

L'épidémie de choléra est désormais mieux maîtrisée à Mbanza-Ngungu (Kongo-Central), selon les autorités sanitaires locales. Contacté mercredi 7 mai par Radio Okapi, Cosinus Lema, médecin directeur de la zone de santé de Boko Kivulu, renseigne qu'environ 34 cas ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie.

Sur ce total, 27 patients sont guéris, un malade reste hospitalisé sous traitement et six décès ont été recensés.

Malgré la persistance de nouveaux cas, les autorités sanitaires affirment avoir réussi à mieux contrôler la situation grâce aux mesures de riposte mises en place dans les structures sanitaires de la zone.

Plus de vingt guérisons enregistrées

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Selon le docteur Cosinus Lema, 14 cas ont été testés positifs au choléra, tandis que 20 autres, bien que négatifs aux tests, présentaient des symptômes de la maladie.

Le responsable sanitaire précise également que 27 patients ont déjà été guéris. Un malade reste encore hospitalisé sous traitement, alors que six décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie.

Une situation sous contrôle

Malgré l'apparition continue de nouveaux cas en provenance des villages voisins, les autorités sanitaires de Mbanza-Ngungu assurent que la situation est désormais mieux maîtrisée, notamment sur le plan de la mortalité.

Pour renforcer la riposte, la zone de santé de Boko Kivulu a doté les centres de santé situés dans les zones touchées en intrants médicaux.

Selon le docteur Cosinus Lema, cette stratégie contribue à une meilleure prise en charge des patients et à une évolution clinique plus favorable des malades.