Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle à des reportages responsables et à une analyse plus approfondie lors du forum sur la réforme du secteur

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les réformes en cours dans le secteur des médias en Éthiopie avaient jeté les bases essentielles à la construction nationale, tout en exhortant les institutions médiatiques à privilégier une couverture équilibrée et la cohésion nationale.

Ces propos ont été prononcés lors d'un forum consultatif national intitulé « Les progrès des médias au service de la construction d'un récit », qui s'est officiellement ouvert aujourd'hui en présence du Premier ministre.

Le forum a passé en revue les progrès réalisés ces dernières années dans le secteur des médias et en matière de réformes institutionnelles.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a souligné que les réformes mises en œuvre au cours des huit dernières années ont profondément transformé le paysage médiatique éthiopien dans un cadre démocratique.

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Selon lui, ces réformes contribuent à ce qu'il a décrit comme des fondements plus solides pour le développement national.

Il a toutefois averti que, pour pérenniser ces acquis, les médias devaient s'éloigner de la polarisation et des discours extrémistes.

Il a plutôt appelé à mettre davantage l'accent sur un journalisme fondé sur la vérité, qui favorise une identité commune et un consensus national.

« Les médias doivent construire des récits ancrés dans la vérité qui renforcent l'unité et la compréhension nationale », a souligné le Premier ministre Abiy.

Le Premier ministre a également encouragé les médias à aller au-delà d'une couverture sensationnaliste axée sur les gros titres et à investir davantage dans un journalisme d'investigation s'appuyant sur la recherche et les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle.

Il a souligné que le travail des médias devait être guidé par un objectif clair, une vision et des normes professionnelles, ajoutant que les médias devaient rester accessibles au public tout en préservant l'équilibre et la responsabilité.

Selon lui, des médias qui fonctionnent correctement ne doivent pas seulement informer les citoyens, mais aussi contribuer à la résolution des problèmes et soutenir activement le programme global de développement et de prospérité de l'Éthiopie.

Ce forum a réuni des responsables de haut niveau du secteur des médias afin d'évaluer les progrès réalisés dans ce secteur en pleine évolution et de discuter des priorités futures dans le cadre du processus de réforme en cours.