Afrique: Gouvernance financière en Afrique - Dakar s'impose comme future capitale africaine de l'expertise comptable

Désigné pour accueillir l'édition 2027 du Congrès Africain des Experts-Comptables (ACOA), le Sénégal consolide sa stature de place montante de la gouvernance financière en Afrique. Soutenue par l'ONECCA et les grandes institutions internationales de la profession, cette consécration ouvre à Dakar des perspectives inédites en matière d'influence, d'attractivité économique et de rayonnement institutionnel.

Johannesburg aura servi, pendant plusieurs jours, de laboratoire africain de la réforme des finances publiques. À l'occasion du premier API PFM Visionary Summit, organisé par l'African Public Sector Institute (API), plus de mille experts, responsables publics et partenaires institutionnels venus de tout le continent ont échangé sur les transformations en cours dans la gestion publique africaine.

Placée sous le thème : « Accélérer la réussite en gestion des finances publiques avec l'éthique et la technologie », cette rencontre continentale a mis en lumière les défis majeurs auxquels sont confrontés les États africains : intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes budgétaires, adoption des normes comptables IPSAS face aux risques climatiques, transparence des finances publiques, lutte contre la corruption et inclusion des femmes dans les réformes fiscales. Au fil des panels, un consensus s'est dégagé : la modernisation technologique des administrations financières ne peut produire des résultats durables sans un socle éthique solide et une coopération renforcée entre les institutions publiques, les organes de contrôle et les professions réglementées.

Parmi les figures marquantes du sommet figuraient notamment Evans Mulera, directeur général de l'API, Alta Prinsloo, CEO de la Pan African Federation of Accountants (PAFA), ainsi que Lee White, directeur général de l'International Federation of Accountants (IFAC). Tous ont insisté sur l'urgence de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions financières africaines à travers une gouvernance plus rigoureuse et plus transparente.

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Une diplomatie professionnelle active portée par l'ONECCA

Dans ce contexte, la délégation sénégalaise s'est distinguée par une présence remarquée. Conduite par le président de l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés du Sénégal (ONECCA), Mor Dieng, elle réunissait également le vice-président Amadou Arame Diagne, la présidente du comité d'organisation de l'ACOA 2027, Ndiémé Paye Badiane, ainsi que la secrétaire exécutive Ndeye M. Ndao.

Au-delà de la participation aux travaux techniques, la mission sénégalaise a mené une véritable opération de promotion diplomatique autour de l'ACOA 2027. Multipliant les rencontres bilatérales et les échanges avec les principales organisations comptables internationales, elle a cherché à positionner Dakar comme un futur centre névralgique de la réflexion africaine sur la gouvernance financière.

Cette stratégie de visibilité porte déjà ses fruits. Lors de la 8ᵉ édition du Congrès Africain des Experts-Comptables, organisée à Kigali en mai 2025, le Sénégal a été officiellement choisi pour accueillir l'édition 2027 autour du thème fédérateur : « Transformer l'Afrique ensemble ».

Une reconnaissance à forte portée stratégique

La désignation de Dakar dépasse le simple cadre corporatif. Elle traduit la reconnaissance internationale du niveau de structuration atteint par l'expertise comptable sénégalaise, mais également la crédibilité institutionnelle d'un pays engagé dans des réformes de gouvernance et de transparence financière.

Dans un contexte continental marqué par la lutte contre les flux financiers illicites et la nécessité d'améliorer la gestion des ressources publiques, le Sénégal apparaît progressivement comme un acteur de référence en Afrique de l'Ouest.

Les nouvelles autorités sénégalaises ont d'ailleurs placé la bonne gouvernance et la transparence au cœur de leur doctrine économique. L'organisation de l'ACOA 2027 s'inscrit ainsi dans une stratégie plus large visant à renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs, des partenaires techniques et des grandes institutions internationales. Les pouvoirs publics ont déjà donné des orientations en vue d'accompagner l'ONECCA dans la préparation de cet événement continental. L'objectif affiché est ambitieux : faire de ce congrès une vitrine du savoir-faire sénégalais dans les métiers de la finance, de l'audit et du contrôle, mais aussi un symbole de l'excellence institutionnelle nationale.

Un levier économique pour Dakar

Les retombées attendues de l'ACOA 2027 dépassent largement le cercle des professionnels de la comptabilité. En accueillant pour la première fois ce rendez-vous majeur, Dakar espère bénéficier d'importants effets d'entraînement économiques.

Tourisme d'affaires, hôtellerie, transport aérien, services événementiels, restauration et visibilité internationale : l'événement devrait générer une activité significative pour l'économie locale tout en renforçant le positionnement de la capitale sénégalaise comme hub régional des grands congrès africains.

Au terme du sommet de Johannesburg, une conviction semble désormais partagée par les participants : l'avenir des finances publiques africaines se construira à la croisée de la technologie, de l'éthique et de l'intégration régionale.

Pour le Sénégal, l'échéance de 2027 apparaît déjà comme un tournant stratégique. En accueillant l'ACOA, Dakar ne se contentera pas d'organiser un congrès professionnel. La capitale sénégalaise ambitionne de devenir l'un des visages de la nouvelle gouvernance financière africaine, portée par l'exigence de souveraineté, de transparence et de modernisation des institutions.