Algérie: Le président de la République décoré de l'Ordre de l'Etat par son homologue turc

ANKARA — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été décoré, jeudi soir à Ankara, par son frère, le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, de l'Ordre de l'Etat, la plus haute distinction civile en Turquie décernée aux chefs d'Etat et aux familles royales, en consolidation des relations bilatérales avec la Turquie.

De son côté, le président de la République a décoré son homologue turc de la médaille "Athir" de l'Ordre du mérite national, en reconnaissance de ses efforts en faveur du renforcement des relations bilatérales et de la consolidation du partenariat avec l'Algérie dans différents domaines.

Ces décorations ont été échangées lors d'une cérémonie organisée dans le cadre de la visite officielle qu'effectue le président de la République en Turquie, accompagné d'une importante délégation ministérielle.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la République a adressé ses remerciements à son homologue turc, affirmant: "Alors que nous avançons, main dans la main, sur la voie du renforcement de la coopération entre nos deux pays, je vous adresse mes sincères remerciements pour cet honneur".

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Rappelant que sa visite vise à "développer un partenariat stratégique profond et global avec ce grand pays", le président de la République a précisé qu'avec la tenue de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc, les deux pays "posent les fondements de ce partenariat", affirmant que l'Algérie et la Turquie "sont en passe de faire de leurs relations un modèle de coopération soutenue dans tous les domaines, expression sincère de notre volonté commune".

L'attribution de l'Ordre de l'Etat constitue en réalité "la concrétisation d'un partenariat exemplaire porté par une dynamique ascendante et de grandes ambitions". Elle "traduit également la volonté de nos deux pays d'être des acteurs contribuant aux efforts de sécurité et de paix, notamment au regard de la situation prévalant dans la région du Moyen-Orient et du Golfe", a-t-il poursuivi.

Le président de la République a en outre souligné que "cette cérémonie, avec toute sa symbolique, constituera une force motrice pour l'élargissement et l'approfondissement de notre partenariat stratégique", affirmant que c'est un "immense honneur" pour lui de recevoir cette plus haute distinction du pays. "Vous avez inlassablement oeuvré pour que les relations entre nos deux pays frères atteignent les plus hauts niveaux, au mieux des intérêts des deux peuples", a-t-il dit à l'adresse du président turc.

Dans son allocution à cette occasion, le Président Erdogan a dit : "j'ai le plaisir de vous décorer de l'Ordre de l'Etat, plus haute distinction en République de Turquie, en reconnaissance de vos précieuses contributions dans la promotion de nos relations et au service des intérêts commun de nos deux pays et peuples".

"Nous nous réjouissons de voir les liens de fraternité et d'amitié entre l'Algérie et la Turquie, remontant à près de cinq siècles, se consolider davantage jour après jour", a-t-il ajouté.

Il a affirmé, en outre, que "les relations bilatérales ont atteint, grâce au soutien sincère de mon cher frère, M. Abdelmadjid Tebboune, leurs plus hauts niveaux dans l'histoire de la République".

"Nous suivons avec grand intérêt la vision de mon cher frère, M. Abdelmadjid Tebboune, celle de l'Algérie nouvelle, et nous nous réjouissons de voir l'Algérie, sous sa direction éclairée, briller dans sa région".

S'adressant au président de la République, le Président Erdogan a dit : "grâce à votre leadership exceptionnel, qui a permis à nos relations d'atteindre ce niveau d'excellence, vous avez démontré une volonté sincère et résolue de renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité qui nous unissent".

"Je suis certain que vous verrez dans cette distinction un symbole fort de la fraternité profonde qui unit nos deux pays", a-t-il ajouté, faisant part de son immense joie de recevoir la médaille de l'Ordre du mérite.