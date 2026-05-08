Algérie: Algérie-Turquie - Signature de plusieurs accords de coopération bilatérale entre les deux pays

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé avec son frère, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, jeudi soir à Ankara, la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale couvrant des secteurs comme l'industrie, le commerce, l'agriculture, l'information, la poste et les transports.

Ces accords et mémorandums d'entente, signés au Complexe présidentiel à Ankara, portent notamment sur un protocole de coopération entre l'Etablissement public de télévision (EPTV) et l'Etablissement turc de radio et télévision (TRT) dans le domaine de la télévision. Le document a été signé par l'ambassadeur d'Algérie en Turquie, M. Boumédiène Guennad, et le Directeur général de TRT, M. Mehmet Zahid Sobaci.

Un mémorandum d'entente a également été signé entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et le Bureau de l'investissement et du financement relevant de la Présidence de la République de Turquie, portant sur la coopération dans le domaine de la promotion de l'investissement. Le document a été signé par le Directeur général de l'AAPI, M. Omar Rekkache, et le président du Bureau turc de l'investissement et du financement, M. Burak Daglioglu.

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Un autre mémorandum d'entente a été signé entre le ministère algérien de la Communication et la Direction de la communication à la Présidence de la République de Turquie dans le domaine de la lutte contre la désinformation.

Le document a été signé par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, et le Directeur de la communication à la Présidence de la République de Turquie, M. Burhanettin Duran.

Dans le même cadre, les deux pays ont signé une déclaration conjointe entre le ministère algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations et le ministère turc du Commerce, relative au lancement de négociations en vue de la conclusion d'un accord commercial préférentiel.

Le document a été signé par le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig, et le ministre turc du Commerce, M. Omer Bolat.

La liste comporte également un accord entre le Gouvernement algérien et son homologue turc dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine agricole, signé par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Yacine El-Mahdi Oualid, et le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, M. Ibrahim Yumakli.

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie, M. Yahia Bachir, et le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie, M. Mehmet Fatih Kacir, ont signé un mémorandum d'entente entre leurs ministères concernant la coopération en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité et de formation, ainsi qu'un mémorandum d'entente relatif au développement des petites et moyennes entreprises (PME).

En outre, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, et le ministre turc de l'Intérieur, M. Mustafa Ciftci, ont signé un mémorandum d'entente entre leurs ministères concernant la gestion des catastrophes et des situations d'urgence.

Par la même occasion, un accord entre l'Algérie et la Turquie sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire a été signé par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, et le ministre turc de l'Intérieur, M. Mustafa Ciftci

Il a aussi été procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre le Gouvernement algérien et son homologue turc dans le domaine de la protection des moudjahidine et des ayants-droit des chouhada.

Le document a été signé par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, et la ministre turque de la Famille et des Affaires sociales, Mme Mahinur Ozdemir Goktas.

La coopération bilatérale a également été renforcée par un accord entre le Gouvernement algérien et son homologue turc relatif au transport routier international de voyageurs et de marchandises, signé par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, et le ministre turc des Affaires étrangères, M. Hakan Fidan.

De plus, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de la Poste et des Télécommunications et le ministère turc des Transports et des Infrastructures, portant sur la coopération dans le domaine des services postaux et des télécommunications, et ce, par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, et son homologue turc, M. Hakan Fidan.

Enfin, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, ont signé la Déclaration conjointe de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc.