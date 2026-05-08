Sénégal: Palais présidentiel - Le Président Diomaye Faye reçoit les membres de l'ITIE

Le Président de la République a reçu, ce jeudi 7 mai 2026 au Palais présidentiel, le Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), dans le cadre de la présentation des résultats de la troisième validation du Sénégal selon la Norme ITIE 2023.

À l'issue de cette évaluation internationale, le Sénégal a obtenu un score de 89 points sur 100, assorti de la mention « Très Bon ». Une performance qui vient consacrer les efforts entrepris depuis plus d'une décennie pour renforcer la transparence et la gouvernance dans le secteur extractif.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte particulier marqué par les premières retombées économiques des projets pétroliers et gaziers de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), dont les revenus commencent progressivement à alimenter l'économie nationale.

Face aux membres du Comité national, le Chef de l'État a toutefois rappelé que la performance enregistrée ne saurait constituer une finalité. Selon lui, la transparence ne prend tout son sens que lorsqu'elle produit des effets concrets dans la vie des populations.

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Le Président de la République a ainsi insisté sur plusieurs priorités stratégiques : le transfert effectif des ressources vers les collectivités territoriales, le suivi rigoureux des titres miniers et pétroliers, l'achèvement du registre des bénéficiaires effectifs, ainsi que la publication régulière de données fiables, accessibles et compréhensibles par tous.

Il a également appelé à un renforcement des capacités analytiques du Comité national ITIE afin d'assurer un meilleur suivi des revenus extractifs et de leur impact sur le développement économique et social du pays.

Pour les autorités, les ressources issues du sous-sol doivent avant tout servir l'intérêt général. Elles doivent contribuer à renforcer la cohésion nationale, réduire les inégalités sociales et consolider la souveraineté économique du Sénégal.

Avec cette nouvelle distinction, le Sénégal confirme sa place parmi les pays les plus avancés en matière de gouvernance extractive. Mais pour l'exécutif, le score obtenu représente davantage une étape qu'un aboutissement. L'ambition affichée demeure celle d'une gestion exemplaire, durable et pleinement redevable des ressources naturelles au bénéfice des générations présentes et futures.