Sénégal: Balance commerciale - Un excédent de 188 milliards de FCfa en mars 2026

Le Sénégal réalise d'importantes performances au mois de mars 2026. La balance commerciale enregistre un excédent de 188 milliards de FCfa après un déficit de 60 milliards FCfa en février 2026. Une dynamique portée par les exportations en hausse de 57,4 %

Au mois de mars 2026, selon le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les exportations de biens du Sénégal s'établissent à 713,4 milliards de FCfa contre 453,1 milliards au mois précédent, soit un bond de 57,4 %.

Cette hausse s'explique principalement par la progression des expéditions de pétrole brut (227,5 milliards de FCfa après 142,3 milliards le mois précédent), d'or non monétaire (162,9 milliards de FCfa après 90,7 milliards), d'acide phosphorique (55,3 milliards de FCfa après une quasi-absence en février 2026) et de gaz naturel liquéfié (30,7 milliards de FCfa après 17,8 milliards).

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Cependant, la baisse des expéditions de ciment hydraulique (11,8 milliards de FCfa contre 14,6 milliards le mois précédent) et de titane (4,9 milliards de FCfa contre 7,2 milliards) a limité l'ampleur de cette progression. Comparées au mois de mars 2025, les exportations progressent de 73,3 %. Leur cumul à fin mars 2026 s'est établi à 1.579,2 milliards de FCfa contre 1.386,1 milliards pour la même période de 2025, soit une hausse de 13,9 %.

Au cours du mois de mars 2026, les importations de biens du Sénégal se chiffrent à 529,6 milliards de FCfa contre 513,2 milliards le mois précédent, soit une progression de 3,2 %. Ce résultat s'explique par la hausse des achats à l'extérieur de riz (37,6 milliards de FCfa contre 13,2 milliards le mois précédent), de froment et méteil (24,2 milliards de FCfa contre 3,2 milliards) et d'engrais (20 milliards de FCfa contre 1 milliard).

Toutefois, le recul des achats à l'extérieur de pétrole brut (45,9 milliards contre 78,7 milliards le mois précédent) et de produits pétroliers raffinés (98,9 milliards de FCfa contre 109,3 milliards) a atténué cette hausse.

Comparées au mois de mars 2025, les importations se contractent de 1,8 %. Leur cumul à fin mars 2026 s'établit à 1.567,7 milliards de FCfa contre 1.846,6 milliards pour la même période de 2025, soit une régression de 15,1 %. Ainsi, le solde de la balance commerciale affiche un excédent de 183,8 milliards de FCfa au mois de mars 2026 contre un déficit de 60,1 milliards au mois précédent.

Cette situation s'explique principalement par une amélioration du solde vis-à-vis de la Suisse (+156,3 milliards de FCfa contre +56,4 milliards au mois de février 2026), des Pays-Bas (+150,9 milliards de FCfa contre +0,3 milliard), de l'Espagne (+33,5 milliards de FCfa contre -4,4 milliards), de l'Inde (+18,1 milliards de FCfa contre -21,7 milliards) et du Nigeria (-47,1 milliards de FCfa contre -83,8 milliards).

Cependant, le creusement du déficit commercial vis-à-vis de l'Allemagne (-18,8 millions de FCfa contre -6,1 milliards le mois précédent), de la Thaïlande (-14,5 milliards de FCfa contre -1,7 milliard) et de l'Argentine (-12,2 milliards de FCfa contre -6,2 milliards) a limité cette amélioration. Le cumul du solde à fin mars 2026 s'établit à +11,5 milliards de FCfa contre -460,5 milliards a à la même période en 2025.