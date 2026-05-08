Ile Maurice: Natation - Deuxième médaille d'argent pour Aidan Li Ying Pin

C'est au 200 m brasse qu'Aidan Li Ying Pin a remporté, dans la soirée du jeudi 7 mai, sa deuxième médaille d'argent à Oran. Et ce, 24 heures seulement après avoir décroché le même métal sur le 100 m brasse.

Il n'est jamais aisé de monter sur le podium lors d'une compétition africaine réunissant l'élite du continent. Aidan Li Ying Pin l'a pourtant fait alors qu'il n'en est qu'à sa première expérience à ce niveau. Le 6 mai, il terminait deuxième du 100 m brasse en 1:05.80, signant un nouveau record de Maurice chez les 16-17 ans. Jeudi soir, il a récidivé sur la distance double en arrêtant le chrono à 2:21.10.

Celui qui le devance -- comme la veille -- n'est autre que le Sud-Africain Zaine Niemand (2:18.45). Mais pour son père, Toshio Li Ying Pin, cette deuxième place n'enlève rien au mérite de son fils : «Sur le site de World Aquatics, il est précisé que Zaine Niemand est né le 4 février 2008. Il a donc 20 mois de plus qu'Aidan (né le 31 octobre 2009). Maintenant, je suis encore plus impressionné par la performance de mon fils», a-t-il confié avec un mélange d'humour et de fierté.

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Le Mauricien dispose encore d'une belle marge de progression sur cette distance. Pointé à la 4e position après les 50 premiers mètres, il a prouvé qu'il n'était pas un pur sprinter, mais un nageur de fond capable d'accélérer progressivement pour s'offrir ce nouveau podium.

À noter qu'après trois journées, Maurice a remporté cinq médailles. Le pays compte désormais quatre médailles d'argent grâce aux performances de Bradley Vincent au 100 m nage libre, d'Anishta Teeluck au 200 m dos et au doublé d'Aidan Li Ying Pin au 100 m et 200 m brasse. Une médaille de bronze vient compléter ce palmarès grâce à Alicia Kok Shun au 100 m brasse. Ce bilan permet à Maurice de pointer à la 8e place sur 15 pays médaillés à l'issue de la soirée de jeudi.