Tunisie: Le président de la République appelle à améliorer les services publics rendus aux citoyens

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, jeudi après-midi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

La rencontre a porté sur une série de dossiers relatifs au fonctionnement des services publics et à la nécessité de lever les obstacles administratifs afin d'améliorer les services rendus aux citoyens.

Le chef de l'État a, à cette occasion, réitéré son engagement à intensifier les efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens dans les différents secteurs et régions, et de travailler sans relâche à la baisse des prix en s'appuyant sur de nouvelles approches.

Il a déclaré porter "les espoirs et les aspirations du peuple", affirmant qu'ils seront réalisés malgré "un lourd héritage".