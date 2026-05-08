Afrique: Nouveau massacre des présumés ADF à Oicha - au moins 26 morts

7 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF la nuit de mardi à mercredi 6 mai a fait au moins 26 morts, parmi lesquels de nombreux agriculteurs. Selon la société civile locale, l'attaque est survenue dans les zones agricoles de Babila-Bakaiko, situées à environ 40 kilomètres à l'ouest de la commune rurale d'Oicha, Beni (Nord-Kivu).

Cette structure citoyenne précise que les civils ont été tués précisément dans les blocs agricoles de Katere, Manzumbu, Musangwa, Wasafi et Mangambo. Elle appelle les autorités à intensifier les opérations militaires pour traquer ces rebelles.

Elle exhorte également la population à éviter de se rendre dans les champs situés dans ces zones désormais sous menace. Selon des sources locales, les forces conjointes FARDC-UPDF sont actuellement déployées dans la zone et poursuivent les assaillants.

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