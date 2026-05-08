Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 08 mai 2026

revue de presse

La région du lac Tchad en état d'urgence après des attaques de Boko Haram

Le Tchad a décrété jeudi soir l'état d'urgence pour une durée de 20 jours dans la région du lac Tchad, en proie au terrorisme djihadiste, quelques jours après que des attaques menées par Boko Haram ont coûté la vie à au moins 26 militaires.

Cette mesure intervient alors que le gouvernement de ce pays d'Afrique centrale a décrété un deuil national après que deux généraux, qui patrouillaient sur les îles de ce vaste lac frontalier, ont été tués mercredi dans une embuscade tendue par le groupe djihadiste. Cette attaque faisait suite de près à une attaque contre la base militaire de Barka Tolorom, sur la rive tchadienne du lac, qui a fait au moins 24 morts et plusieurs blessés parmi les soldats, selon une source militaire. (Source Africanews)

Burkina : Plus de 164 Mrds FCFA pour dynamiser l’agriculture

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Le gouvernement burkinabè a adopté, jeudi en Conseil des ministres, deux ordonnances autorisant la ratification de plusieurs accords de prêts et de dons d’un montant global supérieur à 164 milliards de FCFA.

Ces financements visent à soutenir la transformation agricole, renforcer la production vivrière et améliorer la sécurité alimentaire du pays.

Le premier accord, signé le 15 mars 2026 entre le Burkina Faso et l’Association internationale de développement (IDA), branche de la Banque mondiale dédiée aux pays à faible revenu, concerne le financement de l’Opération d’appui à la transformation de l’agriculture au Burkina Faso (OATA-BF). (Source Apanews)

Aimable Karasira : Une mort qui choque et interroge le Rwanda

La mort en détention du youtubeur rwandais Aimable Karasira, annoncée à la veille de sa libération, suscite une vive émotion et relance les interrogations sur le traitement des voix critiques au Rwanda. Les autorités évoquent un suicide, une version contestée par plusieurs organisations de défense des droits humains.

La mort du youtubeur rwandais très populaire Aimable Karasira, annoncée le 7 mai 2026 par le Service correctionnel rwandais, a suscité une vive émotion et de nombreuses questions. Détenu depuis mai 2021 pour des accusations de « divisionnisme » et de « négation du génocide », il devait être libéré le 6 mai. Les autorités affirment toutefois qu’il se serait suicidé en ingérant des médicaments. (Source Afrik.com)

Le Nigeria prend la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine

Le Nigéria assume depuis vendredi 1er mai la direction de l'organe continental chargé de la prévention des conflits, dans un contexte de crises persistantes au Sahel, au Soudan et en RDC.

Le Nigeria a pris depuis le vendredi 1er mai la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, principal organe du continent chargé de la prévention des conflits, de la gestion des crises et de la résolution des différends. Il succède à l'Ethiopie, qui occupait cette fonction en avril.

Cette transition intervient dans un contexte de défis sécuritaires croissants au Sahel, au Soudan et dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). (Source Africa Radio)

Algérie: L'ambassadeur de France retourne sur place et «reprendra ses activités», annonce Paris

L'ambassadeur de France en Algérie, qui avait été rappelé à Paris depuis avril 2025 sur fond de nouvelle brouille avec Alger, va retourner sur place, a déclaré ce 8 mai 2026 la présidence française, annonçant aussi une visite dans la journée de la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, dans le cadre des commémorations d'une répression sanglante menée par l'armée française à partir du 8 mai 1945.

C’est une nouvelle étape dans le dégel des relations entre Paris et Alger. La ministre française déléguée aux Armées, Alice Rufo, se rend ce vendredi en Algérie à la demande d'Emmanuel Macron pour commémorer les « événements tragiques » du 8 mai 1945 à Sétif, date de massacres lors d'une répression française de manifestations pro-indépendantistes, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. (Source RFI)

Congo Brazzaville - Festival : Poésie et musique électrisent l’ouverture du Slamouv 5

La cinquième édition du Festival international de poésie urbaine (Slamouv) s’est ouverte le 6 mai à l’Institut français du Congo (IFC), au rythme de la poésie urbaine et de la musique d’ici et d’ailleurs. Jusqu’au 10 mai, artistes congolais et internationaux feront vibrer le public autour du thème « Slamer pour vivre ».

Sous les lumières tamisées de l’IFC, les voix ont résonné comme des battements de cœur. Le public, nombreux et chaleureux, s’est laissé emporter par une soirée d’ouverture rythmée et profondément humaine. Entre poésie et musique, quatre artistes ont donné le ton de cette cinquième édition du Festival international de poésie urbaine. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Madagascar : Élections - La CENI prévoit le référendum et la présidentielle en juin et octobre 2027

Le président de la Commission électorale nationale indépendante annonce une prévision de chronogramme électoral pour 2027. Le référendum est prévu en juin, suivi de l'élection présidentielle en octobre.

C'est dit. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) fixe le cap pour les prochaines échéances électorales. L'institution prévoit l'organisation d'un référendum au mois de juin 2027, suivi de l'élection présidentielle en octobre de la même année.

Cette prévision de chronogramme électoral a été indiquée par Thierry Rakotonarivo, président de l'organe constitutionnel, hier, à l'issue de la prestation de serment des nouveaux commissaires électoraux, à la Cour suprême, à Anosy. En réponse à la presse sur le déroulement de la refonte de la liste électorale, l'administrateur civil déclare donc : « Il est prévu que cette refonte de la liste électorale s'achève le 25 avril 2027. Ces actions permettront d'organiser le référendum au mois de juin 2027, ainsi que l'élection présidentielle au mois d'octobre 2027. » (Source L’Express de Madagascar)

L'Angola plaide pour une collaboration en matière de connectivité en Afrique australe

Le ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), Mário Oliveira, a plaidé ce jeudi à Luanda en faveur d'une collaboration pour parvenir à la transformation numérique, à l'innovation technologique et à la connectivité en Afrique australe.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 46e conférence annuelle de l'Association des télécommunications d'Afrique australe (SATA), le ministre a souligné que la connectivité régionale est un pilier essentiel du développement de la région.

« Car c'est seulement ensemble, connectés, que nous pourrons oeuvrer à la souveraineté numérique de notre région. Il est important que nous soyons unis et connectés afin de contribuer pleinement à la modernisation de nos sociétés, de nos économies et de la région », a-t-il insisté. (Source Angop)

Tenue africaine : Les fonctionnaires Gabonais sollicitent une prime vestimentaire

La décision d’imposer le port de la tenue traditionnelle aux agents de l’État chaque vendredi suscite de plus en plus de débats au Gabon. Selon un micro-trottoir réalisé récemment par Gabon Media Time à Libreville, certains saluent une initiative en faveur de l’identité culturelle. D’autres, en revanche, pointent les défis économiques et l’absence d’un véritable soutien structurel, notamment dans le secteur textile national.

Cette mesure, qui vise à valoriser l’identité culturelle nationale et à promouvoir le patrimoine vestimentaire gabonais, divise néanmoins les opinions, notamment sur la question d’un accompagnement financier pour les fonctionnaires. Face à des réalités économiques parfois difficiles, ces derniers plaident pour l’octroi d’une prime vestimentaire. Interrogés sur la question, les agents publics ont tenu à répondre sans détour. (Source GabonMediaTime)

Tunisie : L'ONU dénonce un durcissement contre la société civile

Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a exhorté jeudi les autorités tunisiennes à mettre fin à la répression croissante visant les organisations de la société civile, les journalistes, les défenseurs des droits humains et les opposants politiques.

Dans une déclaration, il a dénoncé une multiplication des poursuites judiciaires et des restrictions administratives qui portent atteinte aux libertés fondamentales « garanties par la Constitution tunisienne et les engagements internationaux du pays ».

Parmi les exemples récents cités par M. Türk figure la suspension temporaire de l'organisation internationale Avocats Sans Frontières pour une durée de 30 jours par un tribunal tunisien. Cette décision intervient quelques jours après une mesure similaire visant la Ligue tunisienne des droits de l'homme. (Source UN News)