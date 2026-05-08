Cote d'Ivoire: Dissolution de la Cei - Affi N'Guessan appelle à la création d'une organisation plus crédible

La Commission électorale indépendante (Cei) est dissoute. Le président du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N'Guessan, lors d'une conférence de presse, le 7 mai 2025, au siège du parti, aux 2 Plateaux-Les Vallons, a salué cette dissolution. Il a appelé à la création d'une structure véritablement indépendante, neutre et impartiale.

Selon lui, le principal problème du système électoral ivoirien réside dans l'absence d'une structure « crédible », capable de rassurer l'ensemble des acteurs politiques. Il a soutenu que la composition de la Cei ne permettait pas de gérer convenablement le processus électoral.

Cela, à l'en croire, a engendrer des contestations et des tensions.

Pascal Affi N'Guessan a proposé un modèle basé sur l'équilibre entre trois composantes : l'opposition, le parti au pouvoir et la société civile. Il a suggéré que le président de la future institution électorale soit choisi de manière consensuelle parmi des personnalités indépendantes reconnues pour leur crédibilité et leur impartialité.

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La question du multipartisme en Côte d'Ivoire, institué en 1990, a également meublé cette conférence de presse. À ce sujet, il a affirmé que le système politique a permis des acquis démocratiques, même si aujourd'hui la liberté d'expression, selon lui, se trouve écornée avec des atteintes aux droits humains. Il a appelé les Ivoiriens à l'union.