Madagascar: Morondava - L'ensablement menace l'écosystème marin

L'ensablement de l'embouchure de Betania inquiète. Cette situation perturbe la navigation et menace l'écosystème marin de Morondava.

L'embouchure de Betania, passage stratégique pour les pirogues et les bateaux reliant la mer au port de Morondava, fait face à un ensablement préoccupant», indique un communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), publié hier.

Face à cette situation, le ministre Nolave Luck Aristide Andriatsihala, accompagné du député élu à Benenitra ainsi que des responsables de l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) de Morondava et des autorités locales, a effectué une descente sur le terrain hier afin de constater l'ampleur du problème.

Au-delà des difficultés de navigation, cette accumulation de sable pourrait également avoir des impacts négatifs sur l'écosystème marin de Betania.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'accumulation de sédiments sableux en mer modifie la topographie sous-marine et étouffe les habitats benthiques, nuisant aux espèces marines qui y vivent. L'ensablement perturbe également l'écosystème des mangroves, qui constituent des zones de reproduction et de refuge essentielles pour la faune marine. La dégradation de l'environnement marin, couplée à la baisse du couvert forestier, contribue à la raréfaction des espèces animales, notamment marines, dans la région », note une source autorisée.

Mesures

« Cette situation serait liée à la dégradation de l'environnement et des forêts situées dans les zones traversées par la rivière Dabaraha », poursuit le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les sables charriés par le cours d'eau se déversent progressivement dans la mer, formant des obstacles à la circulation maritime, notamment lorsque le niveau de la mer baisse.

Selon le ministre, des mesures doivent être engagées rapidement. « La protection des forêts, la gestion des bassins versants de la rivière Dabaraha ainsi que la lutte contre la dégradation environnementale figurent parmi les priorités », a souligné le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Nolave Luck Aristide Andriatsihala.

L'enjeu est à la fois environnemental, maritime et économique, cette situation affectant directement les usagers du transport maritime à Morondava.

Morondava figure parmi les territoires côtiers les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et aux aléas climatiques, tels que les grandes marées, les fortes houles, les pluies abondantes, la sécheresse ou encore les cyclones, en raison de sa situation géographique et de son sol à la fois sablonneux et marécageux.