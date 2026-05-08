Afrique: Football - Amicaux, le Maroc et l'Ouganda au menu des Barea

Les protégés de Corentin Martins disputeront deux matchs amicaux début juin au Maroc. Madagascar affrontera d'abord les Lions de l'Atlas avant de se mesurer aux Cranes ougandais.

Confirmé. Madagascar disputera deux matchs amicaux lors de la deuxième fenêtre FIFA de l'année, prévue du 1er au 9 juin. « Nous sommes en train de tout finaliser et nous attendons la dernière confirmation demain, mais je peux assurer que c'est déjà confirmé », indique Alfred Randriamanampisoa, président de la Fédération malgache de football.

Ces rencontres s'inscrivent dans la préparation des Barea aux éliminatoires de la 36e Coupe d'Afrique des nations, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Madagascar affrontera d'abord le Maroc le 2 juin à Rabat, avant de défier l'Ouganda le 8 juin à Casablanca. Deux adversaires d'un tout autre calibre. Les Lions de l'Atlas restent une référence du football africain, tandis que l'Ouganda figure parmi les trois pays hôtes de la prochaine CAN.

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Face au Maroc, l'affiche aura un air de revanche. En août 2025, les Lions de l'Atlas locaux avaient battu les Barea en finale du Championnat d'Afrique des nations, au terme d'un match spectaculaire remporté 3-2. Lors de l'édition 2023, les deux équipes, placées dans le même groupe, ne s'étaient finalement pas affrontées, Madagascar ayant obtenu une victoire sur tapis vert après le forfait de dernière minute du Maroc.

Mieux classés

Cette fois, ce sont les sélections nationales À qui se retrouveront en match amical. Le Maroc, finaliste de la dernière CAN face au Sénégal, reste la nation africaine la mieux classée au classement FIFA. Les Lions de l'Atlas occupent la 8e place mondiale et demeurent les seuls représentants du continent dans le top 10. Madagascar pointe, pour sa part, au 104ᵉ rang mondial et au 22ᵉ rang africain.

Six jours plus tard, les hommes de Corentin Martins affronteront l'Ouganda à Casablanca. Les Cranes, 88es mondiaux et 17es africains, sont les mieux classés des trois pays organisateurs de la CAN 2027. Les dernières confrontations entre les deux sélections remontent à 2014, lors des qualifications pour la CAN 2015. Madagascar s'était imposé 2-1 à l'aller, avant de s'incliner 1-0 au retour.

Lors de la précédente fenêtre FIFA, en mars, les Barea avaient battu le Kirghizistan 5-2 avant de concéder le nul face à la Guinée équatoriale, 1-1. Ces deux rencontres de juin offriront au sélectionneur et à son staff une nouvelle occasion d'évaluer leur dispositif et les joueurs susceptibles d'être retenus pour les qualifications de septembre.