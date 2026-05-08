Sénégal: Gestion durable des forêts - Un nouveau plan décennal 2026-2035 en préparation

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr El Hadj Abdourahmane Diouf, a présidé, jeudi, l'atelier de lancement du processus d'élaboration du Plan décennal de Développement de la Foresterie 2026-2035.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par les autorités pour renforcer la gestion durable des ressources naturelles et forestières du Sénégal.

Le ministre a rappelé que le pays dispose d'environ 9,3 millions d'hectares de forêts, essentielles pour la résilience climatique, la sécurité alimentaire, la conservation de la biodiversité et la lutte contre la pauvreté.

Il a toutefois alerté sur les défis persistants liés à la déforestation et aux feux de brousse, qui continuent d'affecter les écosystèmes forestiers.

Le futur Plan décennal 2026-2035 prévoit notamment de porter à 2,4 millions d'hectares les superficies placées sous aménagement forestier durable, de restaurer plus de 280 000 hectares de terres dégradées et de réduire de moitié les superficies touchées par les feux de brousse.