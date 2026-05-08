Sénégal: Grand Tortue Ahmeyim - 8 à 9 cargaisons de gaz attendues au 2e trimestre 2026

7 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta), développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, devrait enregistrer de belles performances au 2e trimestre 2026. Au total, 8 à 9 cargaisons de gaz sont attendues sur la période. La production de Gaz naturel liquéfié (Gnl) est estimée à environ 2,85 millions de tonnes par an, dépassant la capacité nominale initialement fixée à 2,7 millions de tonnes.

Selon un rapport publié, le 5 mai, par Kosmos, la production nette du projet a atteint près de 17.000 barils équivalent de pétrole par jour, soutenue par des conditions climatiques favorables et une amélioration progressive des opérations. Ainsi, 9,5 cargaisons de Gnl ont été exportées durant les 3 premiers mois de l'année, conformément aux prévisions des partenaires.

Pour l'ensemble de l'année 2026, les perspectives restent maintenues entre 32 et 36 cargaisons, avec un volume moyen d'environ 170.000 m³ par cargaison. Entre 8 et 9 cargaisons supplémentaires sont attendues au 2e trimestre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet Gta, conduit notamment par Bp, Petrosen et la Société mauritanienne des Hydrocarbures, poursuit également l'exploitation des condensats selon le communiqué. Une première cargaison a été enlevée par Bp au 1er trimestre, tandis que 2 autres sont prévues dans le courant de l'année par Kosmos Energy et les compagnies nationales.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.