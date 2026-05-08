Sénégal: Grand Tortue Ahmeyim - 8 à 9 cargaisons de gaz attendues au 2e trimestre 2026

Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta), développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, devrait enregistrer de belles performances au 2e trimestre 2026. Au total, 8 à 9 cargaisons de gaz sont attendues sur la période. La production de Gaz naturel liquéfié (Gnl) est estimée à environ 2,85 millions de tonnes par an, dépassant la capacité nominale initialement fixée à 2,7 millions de tonnes.

Selon un rapport publié, le 5 mai, par Kosmos, la production nette du projet a atteint près de 17.000 barils équivalent de pétrole par jour, soutenue par des conditions climatiques favorables et une amélioration progressive des opérations. Ainsi, 9,5 cargaisons de Gnl ont été exportées durant les 3 premiers mois de l'année, conformément aux prévisions des partenaires.

Pour l'ensemble de l'année 2026, les perspectives restent maintenues entre 32 et 36 cargaisons, avec un volume moyen d'environ 170.000 m³ par cargaison. Entre 8 et 9 cargaisons supplémentaires sont attendues au 2e trimestre.

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Le projet Gta, conduit notamment par Bp, Petrosen et la Société mauritanienne des Hydrocarbures, poursuit également l'exploitation des condensats selon le communiqué. Une première cargaison a été enlevée par Bp au 1er trimestre, tandis que 2 autres sont prévues dans le courant de l'année par Kosmos Energy et les compagnies nationales.