Sénégal: Industries extractives - Le président fixe le cap d'une gouvernance au service des populations

Le président de la République a reçu, jeudi au Palais, le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), à l'occasion de la présentation des résultats de la troisième validation du Sénégal selon la Norme ITIE 2023.

Avec un score de 89 points sur 100 et la mention « Très Bon », le Sénégal consolide sa position parmi les références mondiales en matière de gouvernance extractive, dans un contexte marqué par les premiers revenus pétroliers et gaziers issus des projets Sangomar et GTA.

Le chef de l'État a toutefois souligné que la transparence ne prend tout son sens que lorsqu'elle produit des effets concrets pour les populations. Il a ainsi insisté sur la nécessité d'assurer des transferts effectifs vers les collectivités territoriales, un suivi rigoureux des titres miniers et pétroliers, l'achèvement du registre des bénéficiaires effectifs ainsi que la publication régulière de données fiables et accessibles.

Le président de la République a également appelé à un renforcement des capacités analytiques du Comité national de l'ITIE afin d'améliorer le suivi de la gouvernance des ressources extractives.

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Selon lui, les richesses tirées du sous-sol doivent contribuer à renforcer la cohésion nationale, réduire les inégalités et consolider la souveraineté économique du pays.